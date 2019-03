La extraña razón por la que Kim Kardashian contrató a una médium





22/03/2019 - 10:37:19

Kim Kardashian no para, y cuando no está o con sus hijos, de viaje o promocionando algún producto, anda en busca de nuevos proyectos.



Y su plan más reciente es el de acercarse a sus seres queridos, pero no los terrenales sino los que habitan en el más allá. Así lo ha dado a conocer la propia empresaria a través de una foto que compartió en Instagram y en la que no hay duda, quiere tener un acercamiento con el mundo de los espíritus.





En la imagen se ve a Kim nada menos que con Theresa Caputo una de las médiums más famosas en Hollywood y en general, en todo Estados Unidos y que incluso tiene un programa de TV, Long Island Medium.



Junto a la publicación, Kim escribió un mensaje que pone al descubierto las intensiones de éste, su nuevo proyecto. “Cualquiera que me conozca sabe que adoro escuchar mensajes del mundo espiritual. Haber tenido una ‘lectura’ con @theresacaputo fue un sueño hecho realidad”, aseguró la esposa de Kanye West.



Y podemos adivinar quién ha sido el protagonista de esta primera lectura: Robert Kardashian, el fallecido padre de Kim, quien perdió la vida el 30 de septiembre de 2003 debido al cáncer de esófago que padecía.



En varias ocasiones la empresaria ha expresado que después de casi 16 años aún siente una fuerte conexión con su papá y que sobre todo, aún le duele profundamente su ausencia. Por ello, en febrero y como cada año recordó el cumpleaños de su padre con esta foto y un tierno mensaje para él.



”¡Feliz cumpleaños papá! Estos fueron mis dulces 16 y este fue el momento en el que mi papá me sorprendió con mi primer coche. Cómo quisiera que estuvieras aquí para que pudiéramos tener muchos más recuerdos. Todos te extrañamos y te celebramos hoy”, aseguró Kim en esa ocasión.



Por eso no sería raro que la socialité haya buscado la manera de hacer contacto con él, para saber cómo está y quizá para recibir un mensaje de su parte.



Otro de los personajes importantes en su vida que pudo haber contactado es su abuelo paterno Arthur Kardashian, a quien Kim quiso mucho.



Esta experiencia fue muy agradable para Kim y para la propia Theresa, quien también habló de su encuentro en redes: “Ella es honestamente una de las personas más dulces y genuinas que he conocido. @kimkardashian gracias por confiar en mí con las almas de tus seres queridos. Fue un honor de canalizarlas contigo”, escribió de regreso Theresa, quien es médium desde que era niña.





Ver esta publicación en Instagram Anyone who knows me knows that I love hearing messages from the spirit world ✨ Having a reading with @theresacaputo was a dream come true ✨ Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 19 Mar, 2019 a las 11:20 PDT