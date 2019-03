Las 7 palabras que tienen prohibido decir Kate Middleton y Meghan Markle







22/03/2019 - 10:31:27

Infobae.- Convertirse en parte de la familia real británica implica cumplir con muchas reglas, ya que el protocolo es muy estricto, y es la propia reina Isabel II quien se ocupa de que se cumplan. Desde que Meghan Markle se casó con Harry en 2018, tuvo que renunciar a muchas cosas, al igual que Kate Middleton, cuando contrajo matrimonio con el príncipe William en 2011.



Una cosa en particular que las duquesas no pueden hacer es decir estas siete palabras. Según la antropóloga social y autora de Watching the English, Kate Fox, hay algunos vocablos que deben abstenerse de usar, de acuerdo con el diario The Mirror.



1. Pardon (Perdón)



La palabra "perdón" está prohibida. En lugar de eso, deben decir "sorry" (lo siento).



2. Toilet



La palabra de orígen francés también se evita, ya que los miembros de la familia real generalmente usan el término loo para referirse al lavabo.



3. Perfume



Elogiar a alguien sobre cómo huele puede ser difícil si no puede usar la palabra perfume. En este este caso es scent (aroma), que se utiliza para un olor característico, especialmente uno que es agradable.



4. Tea



Pese a que los ingleses aman tomar el té, en la corona británica no está tan bien visto entre sus miembros ese tipo de invitación. Según Fox, la palabra "té" también está prohibida, ya que es más educado invitar a la reina a cenar (supper).



5. Lounge



Los palacios tienen muchas habitaciones, pero ninguna de ellas es simplemente un salón, sino que cada una de ella tiene un propósito: "sala de juegos", "sala de lectura", etc.



6. Posh



La primera regla de ser elegante es nunca referirse a alguien, o a ti mismo, como ser elegante o con estilo. Tampoco lo deben usar cuando interactúan con la gente.



7. Dessert



Cuando te invitan a uno de los palacios, lamentablemente no te servirán postres. En cambio, sí te servirán "pudding". Así se refieren los miembros de la familia real cuando hablan del plato dulce después de la comida salada. El pudín o pudin (del inglés, pudding) es un tipo de alimento de la cocina inglesa y estadounidense que puede ser un postre o un plato no dulce (salado o picante) que es parte de la comida principal. El postre suele estar compuesto de diferentes ingredientes, dependiendo de la región.



También hay extrañas reglas en Buckingham. Por ejemplo, nadie se va a dormir antes que la reina. Los miembros de la familia deben esperar hasta que Isabel II se retire a su habitación para poder hacerlo. Se considera de mala educación acostarse antes de que ella lo haga.