Una youtuber británica reveló cómo logró comprar un departamento a sus 22 años y sin la ayuda de sus padres







22/03/2019 - 10:18:00

Infobae.- Sin necesidad de limitarse en las salidas con amigos o de dejar de irse de vacaciones, la youtuber británica Hazel Wood logró tener su primer departamento a los 22 años sin pedirle dinero prestado al banco ni a sus padres.



La originaria de Essex reveló que no tuvo que hacer grandes sacrificios para lograr la meta que para muchos jóvenes resultaría imposible. Wood reveló que ahorró durante dos años, período en el que vivió con sus padres, pero sin limitar sus viajes. Todo era cuestión de planificación.



"Realmente creo que es posible para la gente joven lograrlo", dijo al diario británico Daily Mail. La influencer estaba decidida a ahorrar USD 26.274 en dos años, así que hizo un presupuesto básico en el que consideró comida, plan de teléfono celular y el pago de su auto, para saber qué podía reducir.





"Por ejemplo, cambiar mi vehículo me permitió ahorrar USD 131 al mes. Cambiar de un plan de telefonía a una tarjeta SIM puede reducir costos considerablemente. También cancelé mis suscripciones a Spotify, Netflix y Hayu, lo que me hizo ahorrar USD 34. Todo cuenta".



Al recortar gastos dejó de comer en restaurantes y de comprar ropa, pero eso no significó dejar de divertirse. Así que decidió establecer un presupuesto mensual de USD 262 para salir con amigos. "En lugar de ir a bares caros, nos reuníamos en casa para beber un poco y luego salir. Así gastaba menos en un bar".



Cuando a principios de 2018 llegó a la meta de USD 26.274, dio una parte como depósito para comprar un departamento de una habitación en Witham, Essex, pero, dice: "A pesar de mi depósito, no podía pedir prestado lo suficiente para una propiedad de USD 262.761, debido a mis ingresos".







"Así que fui por un préstamo de Ayuda para comprar, con garantía hipotecaria, que permite usar un depósito del 5%, mientras que el Gobierno te otorga un préstamo del 25%. Al final, solo tuve que depositar USD 13.136 como depósito para la propiedad y me quedaron la mitad de mis ahorros, que luego usé para cubrir los gastos legales, la renta del suelo, los cargos por servicio y los muebles".



Hazel Wood fue una de las personas que el Gobierno británico ayuda para comprar su propia casa. Estas presentan dos esquemas: Ayuda para comprar: Propiedad compartida y Ayuda para comprar: Préstamo con garantía hipotecaria.



Con el esquema que eligió la youtuber, el Gobierno presta hasta el 20% del costo de una casa recién construida, por lo que la persona solo necesitará un depósito en efectivo del 5% y una hipoteca del 75% para compensar el resto. No cobran interés en el préstamo del 20% durante los primeros cinco años de ser propietario de la casa.



A través de YouTube, Hazel Wood ya presumió de su departamento amueblado con presupuesto bajo, pero decorado con buen gusto. También ha asesorado a sus seguidores sobre el tema, y confiesa que sigue tratando de ahorrar para una propiedad más grande.





"Sería fantástico conservar mi departamento para rentarlo, pero en este punto eso solo es un sueño, no es una meta aún. Por ahora vale la pena solo tener mi propia casa".