Las personas no son adultas hasta los 30 años, según la ciencia





22/03/2019 - 09:54:12

Actualidad.- Expertos en neurociencia han asegurado que la edad adulta de las personas comienza alrededor de los 30 años y no a partir de los 18 como se considera en la mayoría de los países. Las recientes afirmaciones se realizaron en el marco de un evento organizado por la Academia de Ciencias Médicas de Oxford en Reino Unido, según medios británicos.



Los especialistas creen que a los 18 años el cerebro todavía se está desarrollando y requiere aproximadamente 10 años más para alcanzar la madurez completa, mientras experimenta grandes cambios en sus funciones. Además, sostienen que este proceso no solo afecta al comportamiento de las personas, sino también a la salud mental.



De ese modo, los científicos señalan que la definición que se mantiene hasta ahora sobre el paso de la infancia a la adultez no es correcta. Se trata de una "transición mucho más matizada que se lleva a cabo durante tres décadas", afirmó Peter Jones, profesor de la Universidad de Cambridge, en una conferencia de prensa.

Al respecto, Daniel Geschwind, profesor de la Universidad de California, precisó que si bien el proceso conlleva más tiempo, el desarrollo de las funciones cerebrales tiene un grado de variabilidad que cambia en cada individuo.



Estudios anteriores fijaron la adolescencia como una fase que comprende los 10 y 24 años de edad, tomando en cuenta elementos de crecimiento biológico, y sobre todo, las principales transiciones de roles sociales que han cambiado en el último siglo, como la finalización de la educación, el matrimonio o la paternidad.