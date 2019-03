Congelarán cuentas Blooming con otra deuda







22/03/2019 - 07:43:38

El Día.- Sobre llovido mojado, siguen los problemas extrafutbolísticos en Blooming. El señor Ovidio Vaca Díez gana el juicio sobre una deuda desde hace 3 años por más de 150 mil dólares que prestó al club y este no le ha devuelto, el juez ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la academia.



Vaca Díez con papeles en las manos, contó a los medios que intentó conciliar, pero el directorio celeste no le dio importancia y le manifestaron que lo lleve por la vía judicial, la cual ya fue ejecutada y salió a su favor. Posterior a la determinación del juez, el club podría sufrir el remate de su sede.



Fallo a favor. La tarde de este jueves, Vaca Díez dio a conocer los detalles sobre la determinación n del juez, "Determina retención de fondos de la cuentas de Blooming en la ASFI y le ordena a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que presenten los ingresos y egresos de la gestión 2019 y 2020 de Blooming para ver la realidad de qué dinero hay o no hay, y ordena que todo el dinero hasta un monto de 90 mil (dólares) sea depositado al juzgado como es el fallo judicial que acabo de ganar", indicó Vaca Díez



Cifras de la deuda. En el balance de Blooming que fue otorgado por Tito Paz, hace unos meses la deuda era 115 mil dólares de capital sin contar los intereses, cuotas judiciales y otros por menores.



En el primer fallo que Vaca Díez hizo público hace 15 días, la dirigencia quedó en buscarlo pero no lo hizo y tampoco apelaron, al no apelar, la sentencia del juez que se llama proceso ejecutoriado, significa que Blooming ratificó los papeles presentados y se expuso automáticamente a este fallo.



"La última medida para recuperar el dinero tendría que ser el remate porque ya van a estar congeladas las cuentas y ya va estar notificada la FBF y no hay otro proceso", agregó.



Responsables. Jerjes Justiniano estaba al mando de la presidencia de Blooming cuando Ovidio hizo el préstamo. Justiniano le hizo el pago de un monto en cuotas, sin embargo; tras dejar la presidencia otros directorios hicieron caso omiso a la petición que hoy está cobrando factura.



Erwin Eduardo Peredo Limpias, Alfredo Schaewin Paz y Alberto Lozada Áñez también están implicados en el préstamo que le hizo Vaca Díez. La dirigencia actual hasta el momento no se ha pronunciado sobre este tema, que será un dolor de cabeza en los próximos días para el club que arrastra otros inconvenientes.