Serginho: Los insultos afectaron mucho a mi familia







22/03/2019 - 07:42:18

Los Tiempos.- Luego de cuatro días de sufrir por los insultos racistas de los hinchas de Blooming, el volante brasileño de Wilstermann, Serginho, se dirigió ayer a la opinión pública para comentar el duro momento que le tocó pasar junto a su familia.



Pese a que su familia le expresó su deseo de retornar a Brasil, el futbolista ratificó su deseo de continuar en Wilstermann y seguir aportando a la institución. Además, se fortaleció con las muestras de apoyo recibidas de la gente.



“Al minuto 85 cuando fui a patear el córner, unos hinchas que estaban cerca me dijeron ‘macaco’, ‘que vuelva a la selva’ . Yo tengo familia, hijos, y ellos estaban viendo la tele. Aparte, soporté varias cosas, esto llegó a un momento difícil. No soy diferente. Esto (discriminación y racismo) no es para el fútbol. Todo pasó sólo por ser brasileño y mi color de piel, pero Dios hizo sólo una raza”, relató Serginho.



Asimismo, el hábil volante brasileño aseguró que los insultos se dieron desde el momento del calentamiento previo al compromiso ante la Academia cruceña, además que en cada momento que le tocó dominar el balón recibió gritos racistas desde las gradas.



Todo esto fue un drama para la familia, que se siente muy dolida y maltratada por la parcialidad del cuadro de Blooming.



“Es verdad que lo que pasa en la cancha se queda ahí, pero no una discriminación. Cuando llegué a mi casa mis hijos se pusieron a llorar. Tengo un hijo de 11 años y una hija de 10. Se pusieron a llorar todo el tiempo que vieron el partido. Cuando esto toca a las familias, a nuestros hijos, es un tema que debemos repensarlo”, acotó el futbolista.



Pese a que le toca vivir momentos difíciles y complicados, Serginho aseguró que seguirá en Cochabamba para defender la casaca del club aviador, al que le tiene un cariño especial por el buen trato recibido y todo lo conseguido.



Confesó estar dolido aún por estos hechos, pero perdonó a quienes lo insultaron por su color de piel.



“Perdono a todos los que hicieron estas cosas, pero las cosas deben ponerse serias con los jugadores de fútbol”, acotó, a tiempo de reiterar que los procesos encaminados para sentar un precedente deben seguir.