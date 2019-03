Árbitro Vargas sobre caso Serginho: Es el momento de poner un alto







22/03/2019 - 07:41:19

Opinión.- El árbitro orureño Gery Vargas declaró que debe colocarse un alto a las actitudes racistas y discriminatorias en el estadios de fútbol de Bolivia, a raíz de lo que sucedió el pasado domingo con el futbolista brasileño Sergio Henrique (Serginho), en el partido que jugaron Wilstermann y Blooming, en la capital cruceña.



"Creo yo que es momento de colocar coto a este tipo de situaciones. Todo lo que sucedió en ese encuentro ha sido informado, se ha pasado al Comité Superior de Árbitros y ellos están haciendo llegar a las instancias correspondientes para su análisis y para su revisión", declaró Vargas este jueves al programado Organización Deportiva Más Que Fútbol de Cochabamba.



Sin entrar en los detalles, el colegiado mencionó que todo lo sucedido está en el informe confidencial. "Todas las instancias pertinentes que en ese momento estaban a disposición nuestra las hemos utilizados conjuntamente con el delegado del partido". Vargas agregó que al inicio de las acciones también se advirtió a los espectadores sobre la conducta que debían cumplir en el escenario a través de los altavoces.



A los 85´, Serginho se disponía a lanzar un tiro de esquina, pero cerca de ese sector el público comenzó a insultarle y a hacer gestos ofensivos. El futbolista decidió dejar el campo. Se adicionó cinco minutos, pero Vargas finalizó las acciones a los 90 minutos.



Vargas admitió que hubo un comportamiento reprochable de parte de los asistentes. "No se puede ocultar este tipo de situaciones, pero también hay que ser conscientes que eso no sólo se ha visto en el ´Tahuichi´, se ve en varios escenarios de Bolivia".



El juez del cotejo señaló que los árbitros también son víctimas de insultos de parte de los aficionados a lo largo del encuentro. "Muchas veces el solo hecho de ingresar al terreno de juego ya estamos recibiendo insultos, discriminaciones y demás cuestionamientos y creo yo que debe ser una lucha conjunta".



El mediocampista de los aviadores, Cristian Chávez acusó a Vargas de insultarlo cuando pedía que se suspenda el partido por los ofendas que bajaban desde las graderías contra su compañero y luego contra su persona. El árbitro central aclaró que:"Muchas veces en ese momento había un instante de ofuscación por parte de los jugadores y en ese estado de ánimo que se encuentra, el jugador vierte (ante la prensa) palabras que no corresponden"