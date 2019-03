El MAS aprueba informe de emboscada a Umopar







22/03/2019 - 07:35:57

Correo del Sur.- El 2 de marzo, una patrulla de la FELCN se aproximó a una avioneta que aterrizó a una pista clandestina en San Rafael (Villa Tunari) para indagar sobre sus operaciones. Los tripulantes comenzaron a disparar a los efectivos. En eso, unos 50 pobladores que apoyaban al grupo armado, se aproximó portando pistolas, palos y machetes, para hostigar a los uniformados. En ese momento, la aeronave despegó, se perdió de vista y los comunarios se retiraron al pueblo, según el informe de la FELCN.



El Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional votó por el orden del día puro y simple y emitió su voto de confianza para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el acto interpelatorio sobre la emboscada a una patrulla de Umopar en el municipio de Villa Tunari.



"Las preguntas han sido absueltas en su totalidad, lo que ha derivado en un voto de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el Ministro de Gobierno", declaró la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.



Romero respondió 11 preguntas formuladas por los diputados del MAS Betty Yañiquez, Sergio Choque, Carmen Rosa Domínguez y Luz Villarroel, referidas a la política de lucha contra las drogas antes de 2006 y durante el periodo del gobierno de Evo Morales y sus resultados.



Asimismo, consultaron sobre las funciones de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), sobre las operaciones del 2 de marzo en el municipio de Villa Tunari donde hubo una "supuesta emboscada" a efectivos policiales, si los autores tenían antecedentes policiales y judiciales, si estaban armados y si existieron fallecidos y heridos.



Salvatierra añadió que la interpelación permitió desmentir que exista cierta flexibilidad en algunas zonas de producción de coca y que se demostró que existe más producción de coca en los Yungas que en el Chapare.



La oposición sostiene lo contrario. Unidad Demócrata cree que los productores de coca del Chapare tienen mayor tolerancia en la producción de la hoja, porque tienen al presidente Evo Morales como su líder y principal aliado.



"En el Chapare se encuentran el 30% de los efectivos de Umopar desplegados en su tarea de control, a diferencia de los Yungas donde sólo tenemos el 13%", aseguró Romero durante su intervención en la Asamblea Legislativa. "No es verdad que en el Chapare no haya control y sea un espacio libre", detalló Romero.



Tras la emboscada, los opositores también denunciaron que en el Trópico de Cochabamba no existe suficiente control, por lo que hay condiciones para actividades ilícitas como el narcotráfico.



La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) denunció que un grupo de al menos 50 comunarios los rodearon de manera violenta, el 2 de marzo, precisamente cuando la Umopar iba a ejecutar un operativo en contra de una avioneta que había aterrizado de manera ilegal con tripulantes armados que dispararon hacia los uniformados.



"El operativo movilizó 396 elementos en la FELCN para sorprender al oponente en una eventual movilización. Se movilizaron 79 patrullas en siete áreas del plan de operaciones de manera simultánea (...) se secuestró 6.000 gramos de cocaína base sólida, 90 gramos de cocaína líquida. Se intervino 20 fábricas activas y 28 pozas abandonadas en la zona. Además se destruyó dos laboratorios de cristalización", precisó Romero.



De la balacera resultaron heridos dos efectivos y murió un presunto narcotraficante, quien tenía antecedentes policiales porque ya había participado en otra emboscada para proteger la actividad ilícita.



Tras concluir su participación, el ministro Romero recibió felicitaciones de sus correligionarios quienes destacaron la política antidroga.