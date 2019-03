UE sigue los casos Uelicn y Umopar y le inquieta el aumento de cocales







22/03/2019 - 07:34:29

Los Tiempos.- El embajador Leon de la Torre Krais, jefe de delegación de la Unión Europea en Bolivia, expresó su preocupación por los casos de presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico (Uelicn) y los hechos de violencia como el sucedido en la zona de San Rafael, en el trópico de Cochabamba. Explicó que este organismo hace seguimiento a todas esas denuncias.



En tanto, la Fiscalía investiga a cuatro funcionarios de la Uelicn por presuntos contratos ilícitos con una empresa para el mantenimiento de avionetas y helicópteros.



“Estos capítulos que ha habido ahora, los episodios de denuncias de corrupción, a las que ha reaccionado ciertamente con rapidez el Ministerio de Gobierno, pues lo vamos a seguir, pero nosotros apoyamos las políticas del Gobierno, y si hay alguna irregularidad lo veremos a través de nuestros mecanismos conjuntos de verificación”, aseguró a Los Tiempos el embajador de la UE, el principal cooperante en temas antidroga de Bolivia.



Agregó que de momento no tiene información de que estos hechos afecten alguno de los proyectos que lleva adelante la UE en Bolivia, y que “nosotros directamente no estamos involucrados, por ejemplo, en mantenimiento de aeronaves”.



“Nosotros, como sabe, cooperamos a través de apoyo presupuestario. Es decir, entregamos los fondos a los diferentes ministerios del Gobierno para que ejecuten políticas con las que coincidimos y luego hacemos un seguimiento de la ejecución de los proyectos de forma conjunta”, dijo.



En cuanto a la denuncia hace referencia a que en la Uelicn se hicieron licitaciones presuntamente irregulares que favorecieron a un consorcio encabezado por la firma Horizontal de Aviación Bolivia, que en los últimos cinco años se adjudicó 42 de 46 licitaciones para tareas de mantenimiento de naves, asignadas a las tareas de interdicción.



Este caso salió a la luz hace unos días, cuando la diputada de oposición Rosemary Sandoval denunció las supuestas irregularidades en las licitaciones detallando que el pago a la empresa estaba entre 50 y 60 millones de dólares, en los últimos cinco años.



Tras la denuncia de la diputada, el Ministerio de Gobierno dispuso la intervención de la unidad y la paralización de contractos relacionados con el mantenimiento de aeronaves para la gestión 2019. Además, conformó una comisión jurídica y administrativa para que asuma la dirección de la unidad mientras dure la investigación.



Respecto a la reducción de cocales, De la Torre Krois aseguró que el Gobierno de Evo Morales le aseguró a la UE que este año no habrá ningún incremento en los cultivos de coca.



“En los dos últimos años lamentablemente ha habido un incremento de la zona de cultivo, hay un cambio de tendencia que nos ha inquietado, pero estamos colaborando muy estrechamente con las autoridades”, explicó.