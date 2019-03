Jaime Paz: El mar nos espera por Ilo y puerto Busch







22/03/2019 - 07:33:17

El Deber.- El expresidente y candidato a presidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz, estuvo en el programa Que No Me Pierda para anunciar un viaje por tierra hasta Ilo (Perú) para un acto con autoridades locales peruanas por el Día del Mar, que se recuerda el 23 de marzo. El tarijeño considera que Bolivia tiene acceso al mar por los puertos de Ilo y Busch.



“Mañana temprano me voy a La Paz para temprano irme por carretera a Ilo, es decir, irme a Ilo, donde el mar nos espera hace 27 años. De ahí me vendré a Santa Cruz para sobrevolar puerto Busch”, dijo Paz.



Paz considera que existe una especie de obsesión con la salida al mar por Chile y lamentó el resultado negativo que logró el Gobierno del presidente Evo Morales en los tribunales de La Haya. “Necesitamos que Evo y Mesa nos expliquen qué pasó”, dijo.



“El mar nos espera por Ilo y puerto Busch”, afirmó.



Paz firmó con el expresidente Alberto Fujimori en 1992 el Convenio de Amistad, Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz” para que Bolivia tenga acceso al pacífico durante 99 años, con la oportunidad de renovar el acuerdo.