Oposición: Fallo de La Haya cerró un ciclo







22/03/2019 - 07:29:10

El Día.- A un día de conmemorar el 23 de Marzo, Día del Mar, y después de la sentencia negativa de los jueces de La Haya sobre la demanda marítima, políticos opositores afirmaron que el gobierno del presidente Evo Morales cerró un ciclo de más de 140 años de negociaciones para lograr un acceso soberano al océano Pacífico.



Este será el primer 23 de Marzo que los más de 11 millones de bolivianos conmemoren esta fecha sabiendo que el anhelo más grande: de volver a las costas del mar, logró el rechazo del más alto tribunal mundial. Políticos y sociedad en general coinciden en que la sentencia enterró la esencia de esta fecha.



“Este 23 de Marzo por primera vez en nuestra historia va a ser un día de luto, un día en que todos los bolivianos vamos a tener que vestir de negro porque hemos perdido la esperanza de poder recuperar el mar ¿Gracias a quién? Gracias al Movimiento al Socialismo” afirmó el senador de Unidad Demócrata, Arturo Murillo.



En tanto, el senador – candidato por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, desde Chile afirmó que la sentencia de los jueces de La Haya en la demanda marítima, marcó un fin de ciclo.



“Yo creo que lo que ha marcado el fallo de La Haya es un fin de ciclo, quizás el fin de una era”, dijo Ortiz a los medios chilenos que le entrevistaron en su calidad de candidato a la Presidencia de Bolivia.



Desde que planteó Unidad Demócrata (UD) conformar una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar y establecer las responsabilidades por el fracaso del proceso de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde se buscaba exigir a Chile que se siente a negociar el acceso al Pacífico para Bolivia, pero el resultado fue negativo.



Los legisladores de esta bancada iniciaron un proceso de reflexión y replanteamiento sobre los efectos del fracaso de la demanda marítima, por lo que el diputado Gonzalo Barrientos y secretario del Movimiento Demócrata Social (MDS) dijo que el fracaso en La Haya “echó por la borda las gestiones diplomáticas que se hicieron en más de 100 años”.



Asimismo, la senadora Lourdes Landivar, de la misma fuerza política, ayer en atención a los medios de comunicación, afirmó que existe un silencio cómplice sobre los resultados de la demanda marítima, que la misma fue un “total desastre”, por lo que no se puede retroceder ante una aspiración que tiene Bolivia.



“Debemos encontrar un nuevo punto, desde donde vamos avanzar en el tema marítimo (…), los culpables de la pérdida en La Haya tienen que asumir su responsabilidad; el presidente Morales, su Gabinete, sus abogados y también el vocero, pero no podemos retroceder en el pedido justo que tiene Bolivia de recuperar el mar”, aseguró Landivar.



En tanto, Murillo apuntó a Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, exvocero de la demanda marítima y candidato a la Presidencia. Le pidió que como parte del proceso por el mar, brinde explicaciones a Bolivia.



“Hemos gastados millones, hemos perdido la esperanza, no vamos a recuperar nunca más el mar y nadie da una explicación sobre el tema del mar y aquí invoco al vocero, al señor Carlos Mesa, que dé una explicación, porque el MAS no va dar ninguna explicación”, manifestó.



En tanto, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Romina Pérez, rechazó la postura de sus contrarios.



“Son opiniones nefastas. Estas opiniones solamente pueden dar sujetos que son antipatrias, personas que cualquier tema lo quieren politizar porque estamos en un momento que vamos a iniciar una campaña electoral”, dijo la legisladora.



Para el oficialismo, el tema del mar está vigente porque además, el Gobierno dio a conocer el hecho a nivel internacional con la demanda marítima que se presentó en el tribunal internacional.