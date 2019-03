Pese a oposición YPFB y Petrobras dan por iniciada la exploración en Chiquiacá







21/03/2019 - 21:33:10

El País.- Escoltados con medio centenar de Policías, el presidente de YPFB Óscar Barriga, el presidente de YPFB Chaco Eduardo Paz además del Viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero Carlos Quispe Lima y el representante de Petrobras en Bolivia, Benicio Pompa Antunes, alcanzaron el canchón de la comunidad Chiquiacá Norte para protagonizar un acto cuyo objetivo nadie ha sabido explicar con claridad.



Según el acta de cuarto intermedio firmado el 1 de marzo entre los comunarios que rechazan la exploración, Petrobras y la misma Policía que hoy intervenía el bloqueo, la reunión estaba fijada para el lunes 25 de marzo.



Una vez alcanzada la cancha, solo tomaron la palabra. Barriga hizo incidencia en desconocer el acta del 1 de marzo, indicando que no firmaron ese documento, señalando que los trabajos de exploración ya han empezado aunque no se encuentren físicamente en el lugar, y también se esforzó por dejar claro que el único consentimiento que se requiere es el de Chiquiacá Norte, y no el de todos los comunarios de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, que se extiende por tres municipios.



En Chiquiacá los comunarios están divididos, pues unos temen que tenga efectos nocivos sobre los ríos de uno de los cantones más productivos del departamento. La misma preocupación se extiende por toda la Reserva, que comparte aguas, y a los que no se les ha consultado al respecto.



“No tenemos que ocultar nada, así que con total transparencia hemos venido al lugar junto con la prensa de Tarija a explicar, nuevamente, el proceso que hemos seguido y cumplido para poder realizar actividad exploratoria en esta zona. Recibimos una vez más el apoyo total a nuestro trabajo por parte de los comunarios que pertenecen a la zona de influencia del proyecto, que por ley son los únicos que tienen voz y voto para dar viabilidad o no al proyecto.



Los comunarios de Loma Alta, que bloquearon el paso de las movilidades oficiales y de la prensa al lugar, no tienen facultades legales para oponerse al proyecto”, enfatizó el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe Lima.