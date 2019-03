Cúpula de los choferes dice que no se renunciará a los aportes en el peaje





21/03/2019 - 21:28:39

Erbol.- La cúpula dirigencial de los choferes aseguró este jueves que no se renunciará a los “aportes” de 20 centavos, que pagan los transportistas sindicalizados como adicional a la tarifa del peaje de la Autopista.



“Con referencia a los 0.20 centavos. el transporte no va a renunciar a ese aporte voluntario que hacen la autopista”, afirmó el ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes Ismael Fernández, en una conferencia de prensa junto al ejecutivo de la Federación Departamental, Rubén Sánchez.



Fernández cuando fue dirigente de la Federación Departamental recibió unos 2,5 millones de bolivianos por ese aporte, mientras que Sánchez hasta 2017 ya había recibido alrededor de 2,8 millones. Vías Bolivia, encargada del peaje, deposita ese dinero a diario a los choferes para un Fondo Pro Salud.



Los dirigentes se pronunciaron en el ampliado que realizaron este jueves en La Paz, después de que un grupo de sindicatos abandonó la reunión denunciando que ya estaba todo “cocinado” para que la cúpula salga limpia.



Fernández aseguró que en el ampliado hubo una conformidad “contundente” con la actual dirigencia. Indicó que desde el 15 de abril se convocará a ampliados para que los exdirigentes vayan a rendir cuentas del dinero que administraron, pero no se tolerará intermisiones.



“No se va a permitir ni tolerar la intromisión de ningún político y otra instancia que no sea al interior del transporte sindicalizado”, dijo.



Sánchez, por su parte, informó que se sancionó a los secretarios generales de dos sindicatos, Abaroa y Murillo, quienes “injuriaron” a los dirigentes. Los sancionados son los que encabezan un movimiento que cuestiona a la cúpula de los choferes y su manejo económico.



Agregó que se presentará ante la justicia para demostrar su inocencia. “No hay esas supuestas cifras millonarias que habían enlodado a la actual dirigencia”, dijo.