Montaño pide investigar denuncia sobre irregularidades en trasplante de riñón en Hospital Obrero







21/03/2019 - 18:59:24

La Paz, (ABI).- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, pidió el jueves investigar la denuncia de supuestas irregularidades en el trasplante de un riñón en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS), de la ciudad de La Paz.



"Informar al país que el día de ayer por la noche (miércoles) se sentó una denuncia ante la Policía Boliviana sobre un caso de un trasplante renal con irregularidades. La investigación proseguirá y nosotros haremos seguimiento al caso, esperemos que pueda esclarecerse a la brevedad posible", dijo a los periodistas.



Montaño explicó que los familiares de la posible víctima presentaron la denuncia, en la que afirmaron que habría sido presionada y amenazada para donar su riñón.



Tras la denuncia, dijo que el Ministerio de Salud y la dirección de Servicios Jurídicos ordenaron el relevamiento de información, además, solicitaron intervención del Ministerio de Justicia.



Recordó que en el país los trasplantes de órganos son gratuitos y los donantes son voluntarios.



La Ministra de Salud dijo que la denunciante explicó que le ofrecieron 10.000 dólares por donar su riñón.



Consideró que, en este caso, no se cumplieron los protocolos legales para realizar el trasplante de riñón.



"Primero la ley establece que los trasplantes son gratuitos, dos, se debió haber reportado al programa nacional renal para que se verifiquen que todos los protocolos se están cumpliendo y no lo hicieron, tres la denuncia establecida por la posible víctima es que inicialmente tenía la disponibilidad de hacerlo y luego ya no quería hacerlo y fue presionada para llevar adelante el procedimiento quirúrgico", explicó.



Montaño pidió mantener el nombre de la posible donante y receptora mientras duren las investigaciones.



Dijo que es posible que sea necesario iniciar auditorías en todos los procedimientos quirúrgicos, que se realizaron en el Hospital Obrero, para verificar si existen o no otras irregularidades.