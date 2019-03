Análisis del nuevo teléfono Cyrus todo terreno: soporta caídas desde dos metros de altura y condiciones climáticas extremas







21/03/2019 - 15:43:07

Infobae.- Cyrus desembarcó en la región con su celular ultra resistente CM17 Hybrid. La empresa, de origen alemana, desarrolló este modelo que soporta caídas desde hasta dos metros de altura y que se puede sumergir hasta un metro bajo el agua. Infobae tuvo oportunidad de probar este equipo durante una semana, y aquí van las principales conclusiones.



El celular combina un teclado físico con otro virtual que se despliega sobre el display de 3,5 pulgadas y que cuenta con una resolución de 132 ppi. Se trata de un móvil básico y pensado para soportar condiciones adversas, como puede ocurrir cuando se pasa mucho tiempo trabajando al aire libre, con diferentes condiciones climáticas.



El diseño no es su fuerte y tampoco parece ser el objetivo del equipo. No es un celular que se destaque por tener una terminación atractiva ni detalles estéticamente bellos, pero promete resistencia.





El equipo resiste caídas desde hasta 2 metros, cuenta con certificación MIL-810G. Este estándar, que proviene del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se utiliza para probar equipos y evaluar si resisten en condiciones límites. Estos test prueban la resistencia de los equipos en temperaturas extremas, en la niebla, la arena y el polvo.



Además cuenta con certificación IP68 que significa que puede resistir estar sumergido hasta un metro bajo el agua. Según la compañía es impermeable al agua de forma permanente. Durante la semana se probó sumergirlo en varias oportunidades y se probó, además, que funciona cuando está mojado.





Otro punto interesante es que cuenta con un botón amarillo Push to Talk (PTT) que permite la comunicación inmediata a través de LTE. En concreto: presionar un botón y poder hablar como si el equipo fuera una suerte de "walkie talkie" o un equipo Nextel.



También cuenta con un botón rojo de emergencias que es configurable. De este modo, se puede elegir a qué número llamar cuando se presiona para, por ejemplo, reportar un incidente o pedir auxilio.



El celular ofrece 1 GB de Ram, 8 GB de almacenamiento interno, un procesador Mediatek MT 6737 de cuatro núcleos y sistema operativo Android 7.0. Como se ve, tiene especificaciones de un modelo básico.



Cuenta con dual SIM, protección en la pantalla Gorilla Glass 3, la batería es de 2.500 mAh, y es compatible con carga inalámbrica. Tiene sólo una cámara trasera de 5 MP. Se vende a un valor estimativo de 200 dólares.





Lo más destacado



Por ser un equipo con especificaciones básicas, la batería ofrece una buena resistencia y puede durar todo el día sin problemas.



Cabe destacar su resistencia a caídas y golpes, que puede estar sumergido hasta un metro de profundidad y en en condiciones de temperaturas extremas. Esto hace que el equipo sea ideal para el trabajo al aire libre.



El botón de emergencias y el PTT aseguran la posibilidad de poder comunicarse al instante, sobre todo para reportar incidentes o enviar un alerta.



Lo que falta mejorar



El equipo tiene un diseño simple y sencillo. Este es uno de los aspectos menos destacados. Tampoco es ideal si se busca un celular con una gran cámara de fotos: solo tiene una trasera de 5 MP. Queda claro que este móvil no apunta al público interesado en la fotografía.



Puntaje:



Aquí un puntaje en función de lo que se probó en esta review del equipo.



Diseño: 6



Funciones: 9



Desempeño: 9



Cámara: 5



Batería: 9