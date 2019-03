Salud trabaja en propuesta concreta sobre el chequeo médico obligatorio







21/03/2019 - 14:33:10

La Paz, (ABI).- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó el jueves que su despacho, en coordinación con otras carteras, trabaja en una propuesta "concreta" sobre el planteamiento que hizo el presidente Evo Morales del chequeo médico obligatorio, para prevenir enfermedades.



"Vamos a trabajar técnicamente y seguramente con el Ministerio de Planificación, Economía y Finanzas y otros ministerios tendremos una propuesta concreta en algunas semanas", dijo en conferencia de prensa.



Montaño no descartó que esa propuesta sea presentada como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.



A su juicio, la propuesta del mandatario es un "mecanismo de prevención importante", y un nuevo desafío para el Gobierno.



La ministra señaló que esa propuesta sería similar a la declaración jurada que realizan los funcionarios ante la Contraloría General del Estado en el día de sus cumpleaños.



Indicó que, si la población ejerciera de mejor manera los mecanismos de prevención en salud, Bolivia tendría los mejores estándares en salubridad.



Recordó que en el país está vigente el Decreto Supremo 1496, que reglamenta la Ley 252 y que establece que las servidoras públicas pueden disponer de una jornada laboral para someterse a un examen de Papanicolau y Mamografía.



Agregó que "lastimosamente" en muchos casos las mujeres no ejercen ese su derecho y en otros desconocen esa normativa y no se realizan esos estudios, con los que se puede llegar a disminuir los casos de cáncer de mama y de cuello cérvico uterino.