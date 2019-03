Guaidó: Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, buscan apresar a los más cercanos





21/03/2019 - 13:09:07

VOA.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fustigó el jueves al gobierno en disputa por el arresto en la madrugada de su jefe de despacho Roberto Marrero, y dijo que Nicolás Maduro lo hizo porque no se atreve a ponerlo a él tras las rejas.



Explicó que la detención de Marrero tras el allanamiento de su vivienda y la del diputado opositor Sergio Vergara, no va a conseguir detener la agenda que sigue desde el 23 de enero, y que incluye el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres.



"Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, buscan apresar a los más cercanos", dijo Guaidó en un acto de entrega de medicinas en Caracas.



"Aquí estamos Nicolás Maduro, trabajando, entregando insumos", agregó.



Guaidó dijo que está "más fuerte que nunca" y catalogó de "debilidad" el "secuestro" de Marrero.



Pidió a los venezolanos "mantenerse unidos y movilizados" en todo el país. Se refirió al apoyo internacional que continúa recibiendo en su gestión y advirtió a Maduro de que no los detendrán en el camino hacia la libertad de la nación.



"Llamo al pueblo de Venezuela a redoblar esfuerzos, a triplicarlos", enfatizó.



Guaidó dijo que continuarán en las tareas de proteger los activos de la nación, el nombramiento de diplomáticos para que lo representen en otras naciones, y la distribución de la ayuda humanitaria que Maduro se ha negado a recibir.



"¿Cuál es el mensaje? ¿Amedrentarnos? ¡Dále!", dijo en un aparente reto a Maduro. "Esto no cambia en nada la ruta, esto no cambia en nada la voluntad del pueblo de Venezuela".



Maduro sostiene que Guaidó es un títere de Estados Unidos en el plan de derrocarlo.



"Estamos hablando con todos los gobiernos del mundo. Son ellos (los funcionarios del gobierno en disputa) los que les ponen costos a la transición", dijo Guaidó. "Seguimos adelante", enfatizó.



Diputados reaccionaron a la detención de Marrero, entre ellos la opositora Delsa Solórzano​, con quien conversó la Voz de América.



"(La detención de Roberto Marrero) constituye una violación gravísima a los derechos humanos y a la Constitución", dijo la legisladora.



Guaidó aludió a la preocupación mostrada por los encargados de velar por los derechos humanos en la ONU acerca de la detención de Marrero.