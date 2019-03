Marco Rubio: Asesores de Maduro contactaron a EEUU para lograr un acuerdo







21/03/2019 - 13:07:58

Infobae.- En los dos meses transcurridos desde que el asambleísta opositor Juan Guaidó desafiara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, importantes asesores del mandatario han pedido reunirse con el gobierno de Estados Unidos, según el senador Marco Rubio.



Rubio, senador republicano de Florida con una fuerte influencia sobre la política estadounidense en América Latina, comentó en una entrevista telefónica que el gobierno de Trump ha rechazado tales reuniones porque no confía en los funcionarios venezolanos.



"No hay una sola figura importante del régimen que no se haya contactado para llegar a un acuerdo", afirmó Rubio.



El gobierno de Donald Trump ha rechazado ofrecimientos del Vaticano y otras naciones para mediar entre Maduro y Guaidó, argumentando que con eso no se gana nada. El enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, se reunió en más de una ocasión con el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, pero aclaró que sus conversaciones se limitaron a garantizar que las comunicaciones permanecieran abiertas y que el personal de EEUU, que finalmente abandonó el país, estuviera a salvo.



El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Rubio.



El senador afirmó que la presión actual sobre el régimen de Maduro -50 países, liderados por EEUU, han reconocido a Guaidó como legítimo jefe de gobierno- tarde o temprano dará frutos.



"Los incentivos para los leales comenzarán a disminuir a un ritmo rápido", explicó. "No pueden movilizarse y están cada vez más aislados".



Si bien expresó su confianza en el éxito final de la presión ejercida, Rubio reconoció que los cercanos a Maduro, especialmente los comandantes militares, se mantienen a su lado por temor a terminar en la cárcel si el presidente cae. Guaidó y otras figuras opositoras les han asegurado que si desertan no serán procesados, pero ellos no les creen.



Más temprano, Rubio señaló que el secuestro de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino de Venezuela, "podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar a Juan Guaidó".



"La policía secreta del régimen de Maduro ha arrestado al jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Esta es una escalada significativa de la represión y podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó", escribió Rubio vía Twitter.



Aproximadamente a las 2:00 am de este jueves, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron la casa del jefe de despacho de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, y el diputado a la AN Sergio Vergara.