Gobierno explica a empresas las ventajas del proyecto Hub del Aeropuerto de Viru Viru







21/03/2019 - 12:52:05

Santa Cruz, (ABI).- El Gobierno explicó el jueves a representantes de siete empresas, de diferentes países el proyecto Hub del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz, en la oportunidad brindó información "básica y de horizonte".



"Hay una mayor utilización de las líneas aéreas por parte de la población boliviana, bolivianos que van al exterior, extranjeros que vienen a Bolivia y en este escenario qué mejor momento para llevar a delante un gran sueño cruceño que es el Hub de Viru Viru (...). Estamos reunidos para buscar al mejor socio con experiencia en la articulación del tráfico aéreo para poder invertir de manera conjunta en la infraestructura y también en la gestión y administración que convierta a Santa Cruz en el centro y transporte del tráfico aéreo continental", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, en su discurso inaugural.



El segundo del Ejecutivo destacó el crecimiento de la circulación aérea en Santa Cruz que va de 700.000 a 2,8 millones de pasajeros; y de 10.000 a 42.000 frecuencias aéreas por año.



Según información oficial, entre las empresas interesadas en ese proyecto están Groupe ADP International y Vinci Aiports, de Francia; Zurich Airport, de Suiza; Azimut Rostec, de Rusia; Mitsubishi, de Japón; Finnova, de Bélgica; y Corporación América Airports, de Bolivia.



García Linera resaltó que Bolivia es el puente que une a los países que colindan con el océano Atlántico y con el Pacífico, además del norte y el sur del continente, a través del departamento de Santa Cruz.



"Bolivia y Santa Cruz unen a los países que llegan hacia el Atlántico con los países que miran hacia el Pacífico; unen el conjunto de ciudades y de países del sur continental con el norte amazónico, geográficamente, Santa Cruz tiene una ubicación excepcional", subrayó.



A su juicio, Santa Cruz debió ser desde hace tiempo el centro de todas las formas de transporte, pero no existía estabilidad política, económica ni social.



Sin embargo, actualmente la economía del país ha repuntado lo que permite generar proyectos no sólo nacionales, sino internacionales que fortalecen la economía del país y la regional, como el Hub del "Aeropuerto Internacional de Viru Viru".



"Somos un país sólido, estable, en crecimiento, somos un país que va construyendo su riqueza de manera planificada, ordenada y a largo plazo, y, somos, entonces, un país confiable para cualquier emprendimiento productivo; tenemos negocios con Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, no discriminamos a nadie", agregó.



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, explicó que en 2015 se realizaron estudios y planes estratégicos con el fin de ampliar el aeropuerto de Viru Viru y tres años después se gestionó ese proyecto con un perfil público privado.



"Esta obra es acompañada por un equipo especializado del BID (Banco Interamericano de desarrollo) tomando en cuenta la práctica internacional", agregó.



La ministra de Planificación de Desarrollo, Mariana Prado, anunció que el costo de ese proyecto se definirá en la medida del desarrollo del mismo, con la empresa más conveniente.



"Aún no podemos decir cuánto se va invertir", dijo.



El proyecto del Hub prevé convertir al aeropuerto Viru Viru como una terminal de tránsito de carga internacional y pasajeros.



La proyección apunta a una expansión de las instalaciones de aire (pistas, calles de rodaje y plataformas) que representaría el 50% de inversión, además de la terminal de pasajeros y accesos en un 45%, en los siguientes años.