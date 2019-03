Afirman que 4.100 personas con síndrome de Down se benefician de políticas públicas en Bolivia





21/03/2019 - 12:47:47

La Paz, (ABI).- La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, aseguró el jueves que 4.100 personas con síndrome de Dawn en Bolivia se benefician de las políticas públicas que impulsa el Gobierno del presidente Evo Morales.



"El compromiso del hermano presidente Evo Morales es trabajar por las poblaciones en situación de vulnerabilidad que se llega a efectivizar haciendo una serie de acciones en favor de esta población con síndrome de Down", declaró a la ABI.



Morales encabezó esta jornada una caminata y presentación artística de los jóvenes con Síndrome de Down que se desarrolló en paseo de El Prado a propósito de recordar el día mundial declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La viceministra explicó que desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se trabaja a favor de la inclusión social de todas esas personas en educación, salud, trabajo, emprendimientos productivos, capacidad jurídica, derecho a tomar decisiones para que tengan una vida plena en igualdad de condiciones y oportunidades.



Señaló que, de la población total de personas con Síndrome de Down, al menos 2.100 tienen acceso al bono mensual de 250 bolivianos para personas con discapacidad.



Mencionó que mediante la plataforma "Moto Méndez" se les incluye a una fuente laboral, previa capacitación de tres meses en diferentes rubros.