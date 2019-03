Diputado Durán admite que manejó Bs3,2 millones de los choferes







21/03/2019 - 12:45:26

Erbol.- El diputado Franklin Durán, exdirigente de los choferes, admitió que ha manejado más de tres millones de bolivianos del Fondo Pro Salud de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, sin embargo aseveró que la inversión que hizo tiene respaldo de facturas y recibos.



“He manejado alrededor de 3.200.000 bolivianos aproximadamente”, precisó Durán, quien fue ejecutivo de la Federación Departamental y luego máximo dirigente de la Confederación Nacional de Choferes, antes de ser diputado por el MAS.



Durán explicó que de ese dinero dejó a la Federación Departamental 180.000 bolivianos. Del resto aseguró que tiene los respaldos para comprobar cómo se invirtió, mencionó por ejemplo la compra de la sede para la Federación de El Alto, la clínica de Villa Fátima, compara se medicamentos y servicios médicos.



Aseveró que “todo está facturado” y que el dinero se manejó desde una cuenta bancaria a nombre de la Federación. Aseveró que en su gestión como dirigente no se usó ese dinero en “farras”.



El diputado fue expulsado de la Federación de Choferes, porque lo actuales dirigentes lo acusan de ser el responsable del filtrar el informe de Vías Bolivia en que se revelan el acuerdo para captar aportes de 20 centavos en el peaje de la Autopista y los depósitos millonarios.



Los actuales dirigentes cuestionan a Durán por el manejo económico que hizo, cuando estaba al frente de la Federación, y anunciaron que lo convocarían a dar explicaciones.



El diputado, sin embargo, decidió no asistir al ampliado que se realiza este jueves de los choferes. “Las condiciones no están dadas, hay gente que se está prácticamente preparando para agarrarme a golpes”, dijo, pero aclaró que está dispuesto a dar explicaciones.



Agregó que ha recibido amenazas mediante teléfono celular de que le “van a tirar una paliza y demás cosas”.