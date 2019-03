Presentan denuncia contra ex directivos y síndicos de Fancesa





21/03/2019 - 12:42:30

Correo del Sur.- La asambleísta departamental Hilda Saavedra presentó este jueves una denuncia penal en contra de ex directivos y síndicos de la Fábrica Nacional de Cemento Sucre (FANCESA) y sus subsidiarias por la pérdida de más de Bs 59 millones que no fueron desvelados en una auditoría.



A decir de la denunciante, dicho informe “fue maquillado” para hacer aparecer supuestas utilidades. Entre los acusados están el ex rector Eduardo Rivero, el ex vicerrector Wálter Arízaga y otras personas.



“Habría un daño económico de 59 millones a la Universidad, Alcaldía y Gobernación”, sostuvo Saavedra en la Fiscalía.



La asambleísta pidió al Ministerio de Justicia intervenir en este caso tal como lo hizo en otros casos de corrupción recientemente revelados en Chuquisaca.