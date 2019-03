Ministerio de Hidrocarburos rompe el cerco con violencia policial e ingresa a Tariquía







21/03/2019 - 11:24:07

El País.- Un contingente de policías con armas y gases, pasaron sobre los comunarios, incluyendo niños y mujeres, que realizaban un bloqueo en la comunidad de Tariquía, incumpliendo así el convenio firmado el pasado 1 de marzo por representantes de las petroleras, Policía Boliviana y comunarios y que abrió un cuarto intermedio hasta el 25 de marzo, fecha en la que se debían retomar las conversaciones.



El Gobierno Nacional determinó que la reunión se adelantaba para el día de hoy el inicio de operaciones de Petrobras en el lugar, para lo que se pretendía un acto con la presencia del Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, en la comunidad de Chiquiacá. Para ello un contingente policial de 50 efectivos llegaron hasta el lugar y lograron pasar e bloqueo iniciado la tarde de ayer miércoles.



Los policías dijeron que son ordenes precisas desde La Paz. En el lugar no había movilidades solo los comunarios. “Como defensora de derechos humanos me siento impotente porque han ingresado, me siento mal he sido empujada por los policías, es humillante, han sobrepasado por mujeres niños y personas mayores”, contó entre llantos la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos departamental Tarija María Teresa Rojas a radio Fides.



Los conflictos comenzaron a finales de enero, cuando la petrolera brasileña ingresó a la zona de San Telmo Norte (en la reserva de Tariquía) escoltada por 19 efectivos policiales. En contrapartida, los comunarios de Chiquiacá Norte boquearon el camino de entrada impidiendo el ingreso de maquinaria.



Por el lado sud, YPFB Chaco hizo lo mismo e ingresó en la reserva por El Astillero. Ambas empresas pretenden realizar tareas de exploración y explotación hidrocarburífera, pero los comunarios se resisten al considerar que no fueron consultados para que se realicen estas obras. Tanto el Ministerio de Hidrocarburos como Petrobras alegan que las consultas sí se realizaron.