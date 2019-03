Detienen en Brasil al ex presidente Michel Temer por el caso Lava Jato





21/03/2019 - 11:10:16

El ex presidente de Brasil Michel Temer fue detenido este jueves en San Pablo en el marco de la causa Lava Jato. La medida fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del expresidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).



Por la misma investigación fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel el también ex presidente del gigante sudamericano Lula Da Silva, acusado de los delitos de corrupción y lavado de dinero.



La orden de arresto de Temer se dio en base a la delación de Lucio Funaro, un ex operador del MDB, realizada en 2017.



La Fiscalía llegó a solicitar dos veces ante la Corte Suprema la apertura de juicios por corrupción contra Temer mientras era presidente, pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida del fuero privilegiado con el fin de su mandato.



Temer, de 78 años, fue elegido vicepresidente de Brasil en 2011 como compañero de fórmula de Dilma Rousseff, y asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016 tras la destitución de la dirigente del PT.



El Lava Jato, la operación que destapó las corruptelas en Brasil, cumplió cinco años el domingo pasado. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios terminó por destapar una red que ha salpicado a ex ministros, diputados, ex gobernadores y ex mandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.



La operación salió a la luz pública en marzo de 2014, tras la captura de una veintena de personas, aunque las investigaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de la ciudad de Curitiba, en el sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que funcionaba desde puestos de lavado automático de autos (Lava Jato).



Desde entonces, la Justicia ya ha dictado sentencia en 50 procesos e impartido 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2.242 años y 5 días.