Italia se unirá a la Ruta de la Seda pese a las objeciones de EE.UU.







21/03/2019 - 10:58:33

RT.- A pesar de los reparos formulados por Estados Unidos, Italia se unirá al ambicioso plan comercial chino de la Ruta de la Seda y será el primer miembro del G7 en hacerlo. Así lo declaró este martes el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, durante un discurso ante el Parlamento, informa AP.



Se prevé que el memorándum de entendimiento chino-italiano sea firmado en el transcurso de la programada visita de Xi Jinping a Italia, del 22 al 24 de marzo. Según subrayó Conte, la legitimación de Roma a este proyecto comercial no afectará sus relaciones con los socios de la UE ni su posición dentro de la OTAN.



Anteriormente, un portavoz del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis, exigió a Italia en varias ocasiones no apoyar el plan comercial de China, al que calificó como "un proyecto de vanidad". Otros países europeos, presentes en el Foro de la Ruta de la Seda celebrado en Pekín en mayo pasado, se negaron a firmar una declaración conjunta con Pekín antes de que el gigante asiático cumpla con las normas de financiación y transparencia, recuerda el medio.

Cinturón y Ruta de la Seda



La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda es un enorme proyecto comercial diseñado por China que pretende conectar Europa, Asia del Sur y Oriental, Asia Central, Oriente Medio y también América Latina. A través de esta iniciativa valuada en varios trillones de dólares, Pekín ha invertido en proyectos en todo el mundo.



Entre 2012 y 2018 el volumen de inversión directa china en la economía europea aumentó casi 22 veces, pasando de los 1.600 millones de euros a los 35.000 millones. Así mismo, el presidente de China, Xi Jinping, prometió que su país ofrecerá un paquete de préstamos por un valor total de 20.000 millones de dólares y alrededor de 105 millones de dólares para ofrecer asistencia financiera a las naciones de Oriente Medio.



Según José Antonio Egido, analista de temas internacionales, América Latina tiene un espacio preferencial dentro de "los planes estratégicos de desarrollo económico de China". La región "es de la mayor importancia" para los planes chinos, "no solo por los recursos naturales y las materias primas, sino porque es una zona de alianzas políticas, con países que se encuentran en la misma situación que China antes de su revolución", señala el también sociólogo.