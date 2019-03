Rafael Correa: El golpe de Estado claramente fracasó en Venezuela







21/03/2019 - 10:54:17

RT.- En diálogo con este medio, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, opinó que "el golpe de Estado claramente fracasó en Venezuela". En relación al reconocimiento que hicieron distintos países del diputado opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" del país sudamericano, consideró que "es una aberración, una irracionalidad".



"Se autoproclama un tipo presidente de la República y, bueno, como hay problemas entonces es el presidente y no el que ganó en las urnas", recordó el exmandatario.



"Ni siquiera participó de las elecciones presidenciales", subrayó Correa, y agregó: "Díganme qué elección ganó Guaidó". En esa sintonía se preguntó: "¿Y si me autoproclamo rey de España? voy a llamar a míster Trump para que me reconozca".



Finalmente, Correa pidió que se termine con "tantas tonterías", como calificó a lo que está sucediendo. En ese sentido, sostuvo que los venezolanos "son quienes tienen que resolver sus problemas" y deben hacerlo "en un marco democrático, constitucional".



"Aquí hay una doble moral impresionante", enfatizó el expresidente, al recordar que EE.UU. planteó el envío de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria pero "impone sanciones que equivalen a 20.000 millones anuales".



El líder ecuatoriano aclaró que no se trata de "estar a favor o en contra de Nicolás Maduro". "Ya basta, permitan que Venezuela resuelva sus problemas", concluyó.