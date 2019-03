Venus no es realmente el planeta más cercano a la Tierra, sino Mercurio





21/03/2019 - 09:10:34

El comercio.pe.- Desde el colegio nos enseñaron que el planeta más cercano a la Tierra es Venus. ¿Cómo podríamos dudar de esta información si es que la misma NASA lo dice? Pues un nuevo estudio publicado recientemente en la revista "Physics Today" afirma que en realidad es Mercurio el mundo más cercano al nuestro. ¿Cómo es esto posible?





Si bien es cierto que Venus es el planeta que más se acerca a la Tierra en momentos concretos de su órbita, es Mercurio el que, en promedio, pasa más tiempo siendo el más cercano.



En un su investigación, Tom Stockman, Gabriel Monroe y Samuel Cordner aseguran que "debido a algún tipo de descuido, ambigüedad o pensamiento grupal, quienes tienen que divulgar la Ciencia han difundido información basada en una suposición errónea acerca de cuál es la distancia promedio entre planetas".



Normalmente, la fórmula que se utiliza para calcular las distancias entre dos planetas es restar las distancias medias de esos mundos al Sol. Pero justo ahí reside el error. Esa operación solo sirve para conocer a qué distancia están dos planetas cuando se encuentran en el punto más cercano posible el uno del otro; mas no tiene en cuenta, por ejemplo, que a veces se encuentran a muchos kilómetros de distancia por bastante tiempo.



Por eso, los investigadores crearon una nueva técnica para medir la distancia entre estos cuerpo celestes con mayor precisión: la llamaron “método de punto-círculo” (PCM, por sus siglas en inglés). El método permite establecer un promedio con la distancia a la que el planeta se encuentra en un gran número de puntos a lo largo de su órbita, y tiene en cuenta también cuánto tiempo pasa cada uno a una distancia concreta de los demás.



De esa manera, el equipo de científicos encontró que Mercurio es el mundo que se encuentra más cerca de la Tierra la mayor parte del tiempo. Pero ese no fue el único hallazgo, resulta que, al aplicar el cálculo con el nuevo método, Mercurio también es el más cercano a todos los otros planetas del Sistema Solar.



Este descubrimiento puede cambiar algo básico de nuestro conocimiento planetario, pero su utilidad, aseguran, va mucho más lejos. "Con las suposiciones correctas, el PCM podría utilizarse para obtener una estimación rápida de la distancia media entre cualquier conjunto de cuerpos en órbita".