Gómez reclama apertura democrática para comicios







21/03/2019 - 08:17:39

Página Siete.- La carrera por el sillón presidencial en Bolívar dará qué hablar hasta diciembre próximo. Dardo Gómez, socio del club y gerente de BAISA, pidió ayer que exista una “apertura democrática” para permitir que cualquier abonado de la entidad tenga la oportunidad de presentarse en los siguientes comicios electorales.



El actual presidente de la Academia, Guido Loayza, sostuvo en la última asamblea que no se presentará a la reelección en el cargo y que concluirá su mandato a fin de año, después de 12 temporadas.



El actual directorio envió en “revisión” el estatuto del club a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), acogiéndose de esta manera a los requisitos que debe cumplir cada entidad con el objetivo de adecuar su normativa a los cambios que se produjeron. Según Gómez, el estatuto tendría una limitante para poder acceder al cargo de presidente, ya que sólo podrían hacerlo las personas que hayan estado como dirigentes por cuatro años en el cargo de vicepresidente o presidente.



“Por un tema democrático, de apertura y no discriminación de quienes permanentemente apoyan al club como abonados, hoy se contempla que estas personas pueden ser candidatos, pero entiendo que la normativa que se envió a la FBF pone la limitante que se cumpla cuatro de los últimos diez años al mando de una vicepresidencia o presidencia, esto te restringe candidatos, ya que sólo sería para los que tuvieron un paso por los últimos dos directorios”, subrayó Gómez.



La lista de dirigentes que tienen una vicepresidencia en Bolívar y que, según Gómez, podrían ser candidatos es la siguiente: Percy Luza (vicepresidencia de coordinación), Javier Zuleta (infraestructura), Alejandro Montaño (jurídica), Álvaro Loayza (fútbol), Marko Machicao (marketing), Jhonny Pradel (logística), Alejandro Yaffar (planificación), Jorge del Solar (prensa), Jorge Luis Fiori (relaciones interinstitucionales), Diego Rada (socio), Jorge Blacutt (médica) y Ariel Lizarazu (tecnología).



Gómez, que ayer realizó sus declaraciones como socio del club, puntualizó que “el tema de los requisitos para poder acceder a ser candidato a una presidencia se lo deja a la interna de un club, pero como hincha yo estoy en la línea de que esto tenga una apertura democrática y se permita que un hincha que quiere aportar su vida por el club pueda ser candidato”.



Entre las innovaciones que tendrá la próxima directiva celeste está la inclusión de una mujer en el directorio, algo que no había ocurrido en los últimos 11 años.