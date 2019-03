Aurora pone la mirada en traer un jugador ofensivo







21/03/2019 - 08:17:16

Opinión.- La dirigencia ve la necesidad de traer un futbolista ofensivo para potenciar el ataque, y más ante la salida de Marcelo Bergese. Sin embargo, considera que las nuevas incorporaciones ocasionarán que la planilla del club aumente, en un momento en el que la entidad tiene bajas recaudaciones en los partidos.



En reiteradas ocasiones se habló que el costo de la planilla de Aurora está entre 60 y 70 mil dólares. La salida de un jugador y la llegada de al menos tres hará que los gastos por salario del primer plantel aumenten.



Por el momento, la primera de las incorporaciones es la del defensor David Díaz, quien ya entrena con normalidad, pero aún resta la firma de contrato.



Ahora, la mirada de la dirigencia está en sumar mínimo un jugador ofensivo para “potenciar” el ataque del elenco valluno, que ha sido uno de los puntos débiles del Equipo del Pueblo.



Una de las opciones casi confirmadas hasta el martes era del futbolista naturalizado Gerardo Yecerotte, pero su llegada se hace esperar. Se habla en el club de que si no se logra concretar hasta mañana, se le descartará.



Ante este panorama, las opciones que tiene la dirigencia son pocas y se tomará el tiempo hasta la siguiente semana. Cabe mencionar que el libro de pases estará abierto hasta los primeros días de abril.



“Nos falta algo más, vamos a intentar traer gente. Siempre tuvimos la necesidad de sumar jugadores en ataque. Ahora, eso se profundiza con la salida de Bergese. Estamos trabajando en ello”, declaró el presidente del Celeste, Jaime Cornejo.



La dirigencia está preocupada en el sentido de que traer jugadores significará un alza en la planilla del primer plantel. Esto se dará en un momento en el que el club ha tenido bajas recaudaciones.



“Esta semana vamos a empezar a hacer habilitaciones no solamente de refuerzos, sino de juveniles, esa es la idea. Lamentablemente, si queremos contratar, va a subir la planilla y no tenemos ingresos por recaudación. Es entendible que los hinchas no asistan porque no estábamos con buenos resultados. Sin embargo, es difícil seguir soportando esto”, añadió.



El titular del club espera que el panorama cambie en la segunda vuelta del certamen Apertura, pues está “convencido” de que la suerte del Celeste será diferente a la que tuvo en la primera mitad del campeonato boliviano.