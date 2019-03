Dirigencia niega ultimátum al cuerpo técnico del club aviador







21/03/2019 - 08:14:46

Los Tiempos.- “No es verdad, no sé de dónde sacan eso”, fue la respuesta contundente del presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, con relación a los rumores que ayer empezaron a circular en las redes sociales respecto a que la dirigencia habría dado un ultimátum al cuerpo técnico con el partido de este sábado ante Nacional Potosí y que el venezolano César Farías, extécnico de The Strongest, podría ser su reemplazante.



Vargas manifestó que el equipo debe estar concentrado en vencer este sábado a Nacional Potosí.



“Me sorprende, no entiendo por qué hay gente que quiere indisponer al plantel. Sólo pido que se los deje trabajar, para que el sábado jueguen tranquilos, sin presión ni nada, no quiero que mi equipo se indisponga, porque tienen que salir a ganar a Nacional Potosí”, aseguró Vargas.



Aunque el presidente del club aviador no dijo “damos toda nuestra confianza a Portugal”, negó rotundamente que el técnico venezolano César Farías sea una opción que el directorio estaría barajando para reemplazar al entrenador español.



“Wilstermann nunca estuvo viendo esa posibilidad, el señor César Farías no está ni estuvo en planes”, dijo Vargas, a tiempo de indicar que es posible que “su representante quiere hacer negocio al ver esa posibilidad, porque otra cosa no la entiendo”.



Entre tanto, los cuestionamientos a la dirección técnica de Wilstermann desde la hinchada continúan y piden la salida de Portugal.



Ante las críticas de la afición a Portugal, Vargas sólo dijo que se debe esperar.



“Vamos a ver qué es lo pasa, no nos apresuremos en ver sangre antes de la batalla. Primero veamos qué pasa el fin de semana”, aseguró el dirigente.



Lo cierto es que Wilstermann este sábado debe ganarle a Nacional Potosí, no sólo para levantar el ánimo, sino para tranquilizar un poco las aguas antes de la seguidilla de partidos que se le viene a partir de la siguiente semana en el torneo nacional y la Copa Libertadores.



Una fuente confiable muy cercana al club informó ayer que, al parecer, la dirigencia no tendría un Plan B para sustituir a Portugal, en el caso de ser necesaria su salida, porque quien lo reemplace debe ser un estratega que conozca el medio y no existiría tampoco consenso entre los directivos.



Respuesta a Blooming



Con respecto a la demanda que anunció Blooming el martes en contra de Serginho, Vargas señaló que fuera del respeto que se merece el club celeste, no entendió la denuncia.



“La verdad no entendí la demanda, porque para hacer cualquier demanda debe existir pruebas y nosotros estamos seguros de que carecen de fundamento, más parece una salida al pedido justo que hizo Wilstermann, por los problemas ocasionados por su gente”, manifestó Vargas.



El dirigente sostuvo que este caso se llevará adelante hasta que exista una sanción para los responsables de los actos xenófobos contra el jugador.