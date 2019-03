Remordimiento en Nacional por falta de efectividad







21/03/2019 - 08:09:13

El País.- “Fallamos en la definición, hicimos al gasto pero no conseguimos convertir un gol. Ahora queda trabajar y hacer una autocrítica para después enfrentar el partido de vuelta. Son 90 minutos que falta por jugar”, aseveró Bruno Pascua, jugador de Nacional Potosí.



La noche del martes el plantel de la banda roja cayó en su casa ante Zulia FC por la mínima diferencia (0-1), ese resultado dejó al elenco con un pie fuera de la Copa Sudamericana, el partido de vuelta se jugará el próximo 16 de abril en tierras venezolanas donde seguramente el local no dará tregua en su intento de acceder a la siguiente instancia del campeonato.



“Hicimos méritos para ganar, pero el arco se nos cerró. Antes del partido de vuelta también tenemos que enfrentar el Campeonato Apertura, en el que tenemos objetivos que cumplir”, destacó el futbolista quien ingresó en el partido desde el inicio y fue otro de los futbolistas que generó ataques pero no pudo cambiarlos por goles.



El próximo martes 16 de abril el elenco potosino devolverá la visita al venezolano, ese cotejo está programado para las 18:15, en el estadio José Encarnación Romero en Maracaibo, para el encuentro el técnico Alberto Illanes espera contar con equipo completo y así proponer su mejor juego.