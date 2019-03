Fecha de elecciones es ilegal porque incumple tiempos







21/03/2019 - 08:02:32

La fecha anunciada para las elecciones generales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no es legal, aseguraron los opositores porque incumple los tiempos que se plantearon a partir de la convocatoria a las elecciones primarias, que se celebró el 27 de enero pasado, fecha a partir de la cual se deben contar 120 días antes de la convocatoria para los comicios nacionales



“Como indica el artículo 29 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, las Elecciones Primarias fue el 27 de enero, es decir 120 días antes de realizar la convocatoria, entonces la convocatoria debe ser el 27 de mayo, eso marca la ley de manera taxativa, no dice mas o menos (…) están incurriendo en una ilegalidad los del TSE porque todo ha sido improvisado”, dijo Ricardo Paz, miembro de la directiva nacional de la alianza Comunidad Ciudadana (CC),



El político indicó que no pueden dar una fecha, fuera de la norma, porque la realización de las elecciones primarias, marcó el inicio de un calendario amplio que iba a concluir el 27 de octubre con las elecciones generales. Con la modificación de fecha se el TSE incumple la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.



En cambio, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, no ve mayor inconveniente el tiempo, solo si hubieran adelantado o postergado un mes o más.



Por su parte, Jaime Navarro, de Unidad Nacional (UN), informó que en este momento la solución no pasa por apelar a formas técnicas, jurídicas y legales, porque “es un camino minado” sino pasa por acudir a formas políticas que deben hacer como oposición.



“Eso significa la unidad, mientras no unifiquemos las fuerzas de oposición no va ser posible derrotar a Evo Morales en su objetivo de perpetuarse en el poder (…) hay que lograr respaldo y sumar fuerzas con todos, poner un alto a los atropellos; si el 2014 dijimos la unidad es el camino, ahora el 2019 decimos que la unidad es el único camino”, señaló.



En tanto, el diputado Gonzalo Barrientos calificó de ilegal la decisión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que resolvieron que las elecciones generales se realizarán el 20 de octubre y no el 27 como estaba previsto inicialmente y como habían definido en un calendario consensuado cuando Katia Uriona era presidenta y José Luis Exeni, vicepresidente.



“La Ley del Régimen Electoral establece que la convocatoria debe publicarse 150 días antes de la votación, y si es el 20 de octubre (las elecciones) estamos hablando de 146 días antes y eso estaría al margen de la ley”, advirtió el diputado.



El artículo 94 inciso I de la Ley del Régimen Electoral señala que “los procesos electorales de mandato fijo establecido en la Constitución, serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante resolución de Sala Plena, con una anticipación de por lo menos 150 días a la fecha de realización de la votación”.



Contrariamente a todos estos argumentos, el oficialismo a través del presidente de la Cámara de Diputados, la presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de Diputados, descalificaron las afirmaciones de los opositores.



“Los que cuestionan la determinación del Tribunal no tienen fundamentos e inclusive están intentando generar una vulneración de derechos y garantías constitucionales de las personas que viven en el exterior del país”, afirmó el presidente de Diputados, Víctor Borda.



En tanto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, aseguró que la decisión de adelantar una semana las elecciones generales responde a una decisión “unánime” y basada en elementos técnicos.



«En el acuerdo fundamental, de todo lo que ha sido la planificación, la decisión fue unánime, quiero ser enfática, que han sido temas logísticos y técnicos que nos han llevado a este acuerdo», declaró Choque a radio Compañera.



La autoridad descartó que se hubiera atendido algún pedido del MAS o de los residentes bolivianos en el exterior, debido a que ni Cancillería ni otra instancia hicieron llegar una solicitud formal a esta instancia.