Terapia Intensiva del HRSJD, 6 camas para el departamento

21/03/2019 - 07:57:41

El País.- El director del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), Roberto Baldiviezo, confirmó que la Unidad de Terapia Intensiva se encuentra “colapsada” y que de las seis camas disponibles, “habitualmente” todas se encuentran ocupadas con algún paciente.



Peregrinación de pacientes



Un caso que conmocionó a la población se suscitó hace una semana en un establecimiento también conocido como “Rockola” ubicado en la avenida La Paz, lugar en el que un sujeto disparó con un arma de fuego a un joven de 23 años, Walter M., causándole una herida grave en la cabeza que posteriormente lo llevó a un estado crítico, catalogado por los médicos como muerte cerebral.



La abogada de la familia de la víctima, Carla Loayza, explicó el pasado lunes que se encontraban a la espera que una de estas camas se desocupe en el HRSJD para internar de forma inmediata a Walter y ayer, después de cuatro días internado en una clínica privada, lograron encontrar una cama disponible.



“La víctima sigue en la clínica Yapur, estamos haciendo guardia para que en el HRSJD nos brinde una cama en Terapia Intensiva para trasladarlo”, declaró el pasado lunes.



El día de ayer en la mañana, el directo del HRSJD, Roberto Baldiviezo, confirmó que se desocupó un espacio en la Unidad de Terapia Intensiva por lo que este paciente podrá ser trasladado para recibir las atenciones y cuidados correspondientes.



“En Terapia Intensiva no se puede meter o sacar a cualquiera, el paciente tiene que ser dado de alta porque está mejor o lamentablemente tiene que fallecer para que se desocupe una cama. Paciente que no puede ingresar aquí debe recurrir a una clínica privada, eso hace que más o menos se establezca como una lista de espera”, señaló.



Costos de equipos



De acuerdo a Baldivieso, después de dos licitaciones que se cayeron para lograr la adquisición de cuatro camas nuevas para esta unidad en el HRSJD, ahora se está procediendo a la compra por excepción, proceso en el que se emite una invitación directa a las empresas interesadas en vender.



“Las empresas que van a vender los equipos tienen que cumplir con los requisitos exigidos por ley, no olvidemos que el Hospital es una institución pública que depende de la administración pública que exige requisitos”, explicó.



Los costos para equipar la Unidad de Terapia Intensiva, de acuerdo al director del HRSJD, hablando solamente de una cama, se estiman desde los 500 a los 750.000 bolivianos, un respirador, pieza clave y fundamental en una de estas camas, cuestan entre 250 a 350.000 bolivianos.







Esperanza de los médicos está en comprar las camas



El responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del HRSD, Jaime Márquez Cavero, lamentó que desde hace muchos años esta sala se encuentre “colapsada” y que a pesar que en varios gobiernos se quiso ampliar el espacio, no se pudo alcanzar este objetivo.



Según Márquez, las instancias reguladoras de salud en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalan que un hospital de tercer nivel debe tener entre el 15 a 20 por ciento, del total de camas en el nosocomio, para Terapia Intensiva.



“Si decimos que el HRSJD tuviera 200 camas, se tendrían que tener entre 15 a 20 camas en Terapia Intensiva, es decir, estamos con un déficit de más del 50 por ciento, esto hace ver que el servicio siempre va a estar colapsado porque la unidad se creó cuando Tarija contaba sólo con 60.000 habitantes y ahora se tienen 250.000, pero aparte recibimos pacientes de otros departamentos”, explicó.



El poco espacio en la Unidad de Terapia Intensiva lleva a los pacientes que requieren este servicio hasta las clínicas privadas, mismas que tienen altos costos. Pero esta es una situación que se presenta en diferentes partes del mundo y no sólo en Tarija, de acuerdo al jefe de esta unidad del HRSJD.



Márquez indicó que para atender la escasez de camas en esta unidad tomaron contacto con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, instancia que confirmó que hasta el mes de junio de la presente gestión se contará con un total de 10 a 11 camas para esta unidad.



“Para el HRSJD lo ideal en el número de camas en la Unidad de Terapia Intensiva serían unas 15 unidades, 12 o mínimo 10, pero en base a la OMS y OPS, deberían ser 20 camas en total. Ahora solo funcionan seis unidades que funcionan como tal”, recalcó.