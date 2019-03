Otras empresas en la mira por contratos irregulares







21/03/2019 - 07:47:20

Correo del Sur.- El alcalde Iván Arciénega admitió que hubo corrupción en una treintena de procesos de contratación bajo la modalidad ANPE, que involucra a unos 60 funcionarios integrantes de las comisiones de calificación de las empresas.



Otras dos empresas que se adjudicaron obras de la Alcaldía de Sucre bajo la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), pero que no habrían cumplido todos los requisitos del Documento Base de Contrataciones (DBC), se encuentran en la mira de la Comisión Económica del Concejo Municipal, que además anunció seguimiento a las cuatro acciones planteadas por el Ejecutivo ante la corrupción en contrataciones.



Al caso de las dos empresas representadas por una misma persona, que entre 2015 y 2018 se adjudicaron 29 contratos, con irregularidades administrativas, se añadió la sospecha de otras dos empresas que también habrían sido favorecidas, por lo que están siendo investigadas.



Una empresa compuesta por tres hermanos se adjudicó 16 proyectos de la Alcaldía, en las dos últimas gestiones, y a otra empresa también se le otorgó cerca de una veintena de obras. En ambos casos, sin haber cumplido con todos los requisitos de contratación.



“No nos preocupa que una empresa se adjudique obras, al contrario, queremos que las empresas del medio puedan adjudicarse proyectos, el problema es que no es correcto que se adjudiquen empresas que no cumplen los requisitos mínimos del Documento Base de Contrataciones ni las especificaciones técnicas, y a otras que cumplen se las descalifique sólo, presumiblemente, por favorecer a esta empresa en particular”, señaló el presidente de la Comisión Económica del Concejo Municipal, Pablo Arízaga.



El edil indicó que la comisión hará un seguimiento a las cuatro acciones comprometidas por el alcalde Iván Arciénega, en la interpelación del lunes, tras revelarse presunta corrupción en la adjudicación de 29 proyectos a dos empresas representadas por la misma persona, que en total suman aproximadamente Bs 15 millones.



Arciénega se comprometió a remitir los antecedentes al Ministerio Público, iniciar un proceso de investigación a los funcionarios que participaron en los procesos de contratación, remover al personal y encargar una auditoría especial a los 29 proyectos observados.