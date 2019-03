Critican y piden que el ministro rinda cuentas







21/03/2019 - 07:44:14

El Deber.- “El ministro debe rendir cuentas por los millones gastados en un software que no funciona. El gobierno de Evo debe responder por la rentabilidad más baja de los fondos de pensiones y por la pensiones más bajas para los jubilados”, publicó en Twitter el senador demócrata, Óscar Ortiz, ante el retraso, hasta septiembre de 2021, del inicio de actividades de la Gestora Pública de Pensiones.



El ministro de Economía, Luis Arce, durante la presentación del Decreto Supremo 3837 que amplía por tercera vez el inicio de sus actividades, aludió en varias ocasiones al senador Ortiz por denunciar el gasto en la Gestora.



“Ahora algunos opinadores, candidatos, creen que es lindo y facilito hacer ese trabajo por qué no lo hicieron antes. Seguimos con mucho trabajo manual en las AFP”, dijo la autoridad al resaltar que el objetivo es la automatización para mejorar en la atención ampliando de 40 a 120 los puntos de atención al público.



Al respecto, el senador Ortiz apuntó que “eso fue hace unos 25 años y él no era senador”; sin embargo, la actual ley “lleva ocho años, han gastado millones en la Gestora y no funciona”.



Asimismo, indicó que el plazo para la implementación de la ley corre desde su promulgación. “Hasta hoy no se elige al directorio y el ministro actúa como si fuese el directorio”, apuntó Ortiz.



Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Édgar Montaño, señaló que Ortiz en su calidad de senador está en su derecho de pedir informe y con seguridad se lo darán de acuerdo a su requerimiento.



Sin embargo, el congresista lamentó que “los verde oscuro quieran llevar al campo político un tema que es netamente económico y es muy importante para los trabajadores del país”. Y criticó a Ortiz por hablar de millones gastados sin brindar una cifra.



La ampliación del plazo sólo busca ofrecer el mejor sistema para la Gestora que administrará los recursos para la jubilación de los trabajadores, agregó Montaño al indicar que hasta entonces los fondos seguirán siendo administrados por las AFP, buscando el mejor rendimiento.



De igual manera, el secretario de Educación de la Central Obrera Boliviana (COB), Gustavo Arce, expresó que la COB se convertirá en fiscalizador a partir de la firma de un acta al interior del Comité Ejecutivo Nacional y donde se tenía prevista la entrega del nuevo decreto que amplía el inicio de operaciones, “con ello estamos asumiendo la fiscalización en estos 30 meses”, dijo el dirigente de la COB, Gustavo Arce.



Otro de los temas que preocupa a los trabajadores es el rendimiento. Sobre ello, el experto en pensiones, David Villarreal señaló que para reglamentar las inversiones de las rentas, no solo debe participar la COB, ya que no representa a todos los trabajadores. “Debería estar la empresa privada, los industriales, etc”, dijo.