Jubilados califican de nueva farsa postergación del inicio de la gestora







21/03/2019 - 07:42:02

El País.- El secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones, Mario Delgado, calificó este miércoles de “nueva farsa” del gobierno el nuevo plazo de 30 meses para el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.



“Para nosotros esto significa que esta instancia con las AFP va a tener que continuar en piloto automático, que determina que nuestros aportes y sus rendimientos sigan decreciendo (…), este es un engaño, es una nueva farsa”, apuntó.



Por tercera vez el Gobierno amplió el plazo para el inicio de actividades de la Gestora Pública. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, entregó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) el decreto supremo 3837 por el que rige el nuevo calendario. Justificó la decisión por un tema de responsabilidad y apuntó a la empresa Sysde Internacional INC de no estar a la altura de los desafíos.



Arce reconoció que la Gestora debió estar lista para la atención al público en junio de 2016, pero que se postergó por 15 meses, y en 2017 tampoco se pudo iniciar el lanzamiento, por lo cual se dio un nuevo plazo de 18 meses que se cumplió este mes.



Otras demandas



El dirigente dijo que al margen del tema de la gestora, los jubilados del país tienen un pliego petitorio, 2018-2019, “que hasta la fecha no ha sido ni siquiera tocada por el gobierno, al margen de dos notas muy despectivas y superficiales” que recibieron como respuesta.



“Al no tener ninguna respuesta positiva de parte del gobierno, nos hemos reunido el directorio en la ciudad de Oruro y se ha determinado una marcha de algún punto del altiplano a la ciudad de La Paz”, indicó.