Por adelantar elecciones, el TSE tropieza con los plazos legales

21/03/2019 - 07:27:06

Página Siete.- Adelantar las elecciones, tal como solicitó el Gobierno, generó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tropiece con los plazos que establecen la Ley de Régimen Electoral y la nueva Ley de Organizaciones Políticas.



Las primarias se realizaron el 27 de enero y, según la norma, la convocatoria a elecciones generales debería lanzarse el 27 de mayo. No obstante, con la nueva fecha de las elecciones (20 de octubre), el TSE debería llamar a los comicios el 23 de mayo.



El TSE comunicó el martes que las elecciones se realizarán el 20 de octubre. Tomando en cuenta esa fecha, el ente electoral debería emitir la convocatoria el 23 de mayo, pues la Ley de Régimen Electoral -en su artículo 94 numeral I- determina que los comicios “serán convocados... con una anticipación de por lo menos 150 días a la fecha de las realización de la votación”.



Si la fecha de las elecciones se mantenía en el 27 de octubre, la convocatoria debería lanzarse el 27 de mayo.



Las primarias se desarrollaron el pasado 27 de enero. Según la Ley del Organizaciones Políticas -en su artículo 29-, las internas deben realizarse 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones.



Si desde del 27 de enero, jornada de las primarias, se cuenta 120 días en el calendario, el TSE debería emitir la convocatoria el 27 de mayo. Pero, con la actual fecha de elecciones, quedan cuatro días en el “vacío”.



Página Siete buscó la contraparte del TSE, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo éxito.



El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó ayer que la determinación de los vocales del TSE, de adelantar los comicios, “se funda en un carácter técnico y operativo”. El legislador dijo que se fijó esa fecha con la finalidad de garantizar que residentes bolivianos en Argentina y Uruguay ejerzan su derecho al voto, tomando en cuenta que el 27 de octubre también se celebrarán elecciones.



El senador Omar Aguilar (MAS) sostuvo que “las leyes no están escritas en las tablas de Moisés” y por tanto “se verá cómo acomodar, pues felizmente en la Constitución no están establecidos estos plazos”.



En ese marco, afirmó que “si hay la necesidad de hacer una modificación a las dos leyes, para acomodar la norma, bajo el principio de la amplitud democrática, bajo el principio de la participación de los bolivianos en las elecciones, se lo hará”.



En ese sentido, el legislador agregó que “la democracia se va perfeccionando en la medida en que las instituciones den garantías a la población para participar en elecciones” y por ello “no es casual que los comicios se realicen en domingo”.



El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cuestionó “la obediencia del TSE al pedido del MAS sobre la fecha de elecciones y la independencia de poderes”. Agregó que “acrecienta la desconfianza de la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral. Menos independencia del TSE, menos democracia en Bolivia”.



De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, si la convocatoria se emite el 23 de mayo, los partidos sólo tienen plazo hasta el 24 de marzo para registrar alianzas de cara a sus listas de candidaturas a senadurías y diputaciones. Pero si la convocatoria se emite el 27 de mayo tendrán hasta el 28 de marzo para ese cometido.





Otros criterios



Apoyo El diputado Sergio Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), manifestó que el Órgano Electoral, al fijar la fecha de las elecciones, veló por los derechos de todos los bolivianos que viven fuera de nuestras fronteras. “No se está perjudicando de gran manera. Es una semana que se está adelantando para que todos los bolivianos, que están fuera del territorio nacional, puedan participar en las elecciones”, dijo Choque, reportó prensa Diputados.



Orden “Los partidos políticos deben acatar la disposición del Órgano Electoral Plurinacional... Se trata de un órgano legalmente constituido; por tanto, los partidos políticos deben cumplir sus disposiciones”, manifestó el senador Efraín Chambi Copa, jefe de bancada del MAS, sobre la decisión del TSE de adelantar comicios para el 20 de octubre.