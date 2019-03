MAS: Quienes cuestionan al TSE por fecha de comicios vulneran derechos de bolivianos en el exterior







20/03/2019 - 17:41:46

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó el miércoles que quienes cuestionan la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respecto a la fecha de las elecciones generales de este año, vulneran los derechos de los bolivianos que radican en el exterior, porque si las elecciones se habrían realizado el 27 de octubre los connacionales que viven en Argentina y Uruguay no podrían votar.



"Los que cuestionan la determinación del Tribunal no tienen fundamentos e inclusive están intentando generar una vulneración de derechos y garantías constitucionales de las personas que viven en el exterior del país", dijo al referirse a los cuestionamientos de políticos opositores a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de fijar para el 20 de octubre próximo las elecciones generales, una semana antes de lo previsto inicialmente.



Argentina y Uruguay tendrán elecciones generales el próximo 27 de octubre.



Borda convocó a la oposición a que, en vez criticar el accionar del TSE, se dedique a construir un programa de gobierno que permita generar un debate ideológico y programático.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, señaló que la decisión del TSE se basó en una determinación de carácter técnico y operativo.



"Entiendo que (la determinación del TSE) se funda en un carácter técnico y operativo, tomando en cuenta que en la Argentina y Uruguay se usan centros educativos como recintos de votación para las elecciones de los bolivianos y también se utiliza estos mismos centros para que los ciudadanos de estos países voten en sus elecciones", argumentó el diputado del MAS.



En ese marco, Cárdenas coincidió con Borda en que la oposición asume una postura antidemocrática al exigir que las elecciones sean el 27 de octubre, sin tomar en cuenta que los residentes bolivianos en Argentina y Uruguay no podrían ejercer su derecho constitucional de elegir a sus representantes.