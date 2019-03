Rodríguez Zapatero es pieza clave para que Maduro deje el poder en Venezuela







20/03/2019 - 17:32:09

El Nacional.- José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español, podría ser la pieza para la jugada definitiva que destrabe la crisis de gobernabilidad en Venezuela.



“Nicolás Maduro estaría por marcharse a Torremolinos, localidad turística de Málaga, y Rodríguez Zapatero es clave para convencerlo de que es la mejor opción”, afirmaron fuentes relacionadas con Moncloa.



“Las negociaciones están bastante adelantadas aunque el Ejecutivo español las niegue, y deberían concretarse antes del 28 de abril, que es la fecha de las elecciones generales en España”, indicaron.



Hasta ahora el presunto acuerdo solo incluye a Maduro y su entorno familiar.



Marbella, en Málaga, y Benidorm, en Alicante, podrían ser otros de los destinos donde la familia presidencial recale al salir del país, al menos transitoriamente.



Rodríguez Zapatero llegó el lunes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en un avión Falcon, propiedad de Petróleos de Venezuela, según especificó el periódico español El Mundo. El martes salió del mismo terminal con destino desconocido.



Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España, desvinculó al gobierno del socialista Pedro Sánchez de este viaje e indicó que no tiene noticias sobre cuál ha podido ser el resultado de sus gestiones.



Explicó que tuvo conocimiento del desplazamiento de Rodríguez Zapatero “prácticamente al mismo tiempo que se estaba produciendo”.



El presidente interino Juan Guaidó descartó que pudiera tener lugar una entrevista con el ex jefe de gobierno español. “Ni siquiera sé si está aquí o no”, indicó.



Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, señaló en su cuenta en Twitter que Rodríguez Zapatero se representa a sí mismo. “En todo caso, si va a ayudar a los jerarcas del chavismo a hacer las maletas rumbo a Moscú o Pekín, que se dé prisa”.



Según El Mundo la visita más bien está relacionada con Interbanex, la nueva plataforma cambiaria: “Fue Rodríguez Zapatero el que introdujo a la gente de Interbanex ante el gobierno, pero parece que el negocio no ha funcionado bien. Sus dueños se dedicaban a adquirir fondos buitres en otros países”, aseguraron al medio de comunicación fuentes bancarias con directo conocimiento de las conversaciones.



Estados Unidos mira a la Península Ibérica



“España es en algunos aspectos un destino lógico para algunas personas del régimen”, indicó Eliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela.



Abrams señaló a El País de España el pasado domingo 17 de marzo que desde el punto de vista de los aliados, se pensaría en Cuba y Rusia, “pero nadie quiere vivir allí, así que ellos presumiblemente querrán ir a un país en el que se hable español”.



Confirmó que hubo una conversación preliminar con España y que Maduro está incluido en ellas: “Nuestro punto de vista es que debe irse”.



En España los funcionarios chavistas no estarían protegidos de las sanciones estadounidenses y los tribunales internacionales, por lo que quizás su destino final pueda ser Turquía o Rusia, donde recibirían una protección especial que los mantendría fuera de cualquier acción judicial.



Borrell ratificó que recibieron en la Cancillería la solicitud estadounidense y dijo que respondieron que se estudiaría.



En entrevista telefónica concedida a una radio española señaló que con este propósito hubo un acercamiento con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y con el asesor de Seguridad, John Bolton.



Abogados españoles



Según el portal económico Expansión, el gobierno de Maduro contrató al despacho español Lupicinio Abogados, especialista en derecho mercantil e internacional, “para que le asesore ante sanciones y embargos en el contexto del cambio político que se está fraguando en Venezuela, a fin de proteger sus bienes en el exterior”.



El contrato, que se firmó a finales de enero con la Procuraduría General de la República, cubre asimismo a las personas físicas: a Maduro, sus ministros y a los altos cargos.



El bufete ha asesorado empresas y personas afectadas por sanciones y embargos en Irán, Cuba, Ucrania y Rusia. “En el caso de gobiernos asesoraron al de Zimbabue y al de Corea del Norte. Es un despacho profesional que puede hacer su trabajo de forma independiente”, se reseñó en la publicación.