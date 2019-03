Gobernador de La Paz firmará convenio intergubernativo para aplicar el SUS







20/03/2019 - 17:16:48

La Paz, (ABI).- El gobernador de La Paz, Félix Patzi, anunció el miércoles que firmará el convenio intergubernativo para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en los hospitales de tercer nivel, tras 20 días de su puesta en marcha en el país.



Patzi, en contacto con periodistas, explicó que el convenio ya lo había suscrito, pero advirtió errores de forma en cuanto a la redacción, hecho que hizo que borre su rúbrica hasta que se subsane sus observaciones.



"Prácticamente ya he firmado, solo que he anulado mi firma, ahora es de forma hoy día, si la redacción hubiera venido correctamente en este momento hubiera firmado y estaba con toda predisposición de pasar a la Asamblea y se implementa el seguro", indicó.



El Gobernador manifestó que se tomó la decisión de firmar el convenio luego de conocer el informe solicitado al Servicio Estatal de Autonomías (SEA), que aclaró que no existe conflicto en la transferencia de competencias.



"El informe del SEA concluyó que es posible el convenio intergubernativo por tratarse de una competencia concurrente, por lo tanto, es viable la firma del convenio", señaló.



El convenio intergubernativo permite al Gobierno nacional hacerse cargo de los hospitales de tercer nivel para comenzar a implementar el SUS.



Ese beneficio comenzó con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros 2.000 millones para la construcción de hospitales, además de 30 millones para fortalecer el equipamiento y el número de profesionales que atenderán a los pacientes en más de 1.000 prestaciones.