Natti Natasha sorprendió a sus seguidores tras someterse a radical cambio de look





20/03/2019 - 17:10:12

Perú21.- Natti Natasha se ha consolidado como una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos, al igual que sus colegas Karol G, Becky G, y eso es algo indiscutible, pues gracias a su talento ha logrado alcanzar la fama a nivel internacional.



Tras varios meses de arduo trabajo, el pasado 15 de febrero Natti Natasha estrenó “IlumiNATTI”, su primer álbum de estudio, que consta de 17 canciones en las que ofrece a sus fanáticos ritmos como el reguetón, balada y bachata.



Su versatilidad en cuanto a estilos musicales, también la aplica en lo que se refiere a su apariencia y así lo ha demostrado con la última imagen que publicó en su cuenta de Instagram, en la que aparece mostrando el radical cambio de look al que se ha sometido.



En la imagen se puede ver que Natti Natasha dejó de lado su larga cabellera negra azabache y la cambió por una en color rubio platinado y bastante más corta que la que lucía antes. Sus fanáticos quedaron sorprendidos con su transformación.







La publicación fue hecha por Natti Natasha en Instagram hace menos de 24 horas pero ya superó los 350,000 “Me gusta” y tiene cerca de 5,000 comentarios de sus seguidores, quienes se han pronunciado al respecto con comentarios divididos.



Si bien algunos consideraron que el cabello negro le queda mejor a Natti Natasha, otro grupo aseguró que la cantante luce muy bien. Sin embargo, no se sabe con exactitud si esta cambio obedece a que está trabajando en la producción de alguno de sus videos o es algo permanente.



Ver esta publicación en Instagram 👸🏼🇩🇴 Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha) el 19 Mar, 2019 a las 7:10 PDT