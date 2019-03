Alex Fernández niega que su papá y su abuelo estén peleados por su culpa







20/03/2019 - 17:05:03

Quien.- Su primer disco, Sigue la dinastía resultó ser un inesperado éxito, cosa que sorprendió a todos, al tratarse de un álbum de ranchero, género musical que no está muy de moda en esta época. En una charla con los seguidores de Quién a través de un Facebook Live, el cantante habló del álbum y aclaró de una vez por todas si es verdad que el lanzamiento de su carrera ocasionó un distanciamiento entre su padre y su abuelo.







Cuéntanos del disco…

Este álbum es música mexicana, es mariachi puro. Obviamente gracias a mi abuelo es que estoy aquí, es muy a su gusto porque escogió el 90 por ciento de las canciones; tenemos gustos muy similares. Es un disco muy completo, muy bonito. Muchas canciones de él, para hacerle honor, pero también son canciones que tienen muchísimo potencial, que él había sacado antes pero que por cuestiones de otros éxitos, las opacaron. Están aquí (en el álbum), cambiamos un poquito el estilo para que no sea lo mismo.



¿Cómo es trabajar con Vicente Fernández? ¿es barco?

N’ombre. Es muy exigente, muy disciplinado. Dice una hora y tienes que estar a esa hora. Incluso si llegas antes casi, casi es tache. La verdad es que estoy muy contento, he aprendido muchísimo de él.



¿Cómo empezaste en la música?

Desde chiquito me gustó cantar, siempre he tenido la música en las venas; incluso, cuando tenía 12 años me gustaba muchísimo Il Divo. Escuchaba “Regresa a mí”, me ponía en las fiestas a cantar y desde ahí yo decía que quería ser cantante. Después pasó el tiempo y estudié Administración de Empresas. Empecé a trabajar en las oficinas con mi papá y parecía que era de esos sueños que se quedaron atrás. Mi hermana se lanza de cantante y entonces dije: “Se lanzó Camila, ahora menos me lanzo yo”, independientemente de que mi hermana canta otro género y de que no competimos el uno con el otro,. Mi abuelo tiene su estudio de grabación en el rancho. Hace dos años, cuando yo todavía no tenía idea de que quería cantar, le pedí un 10 de mayo si me daba la oportunidad de grabarle ahí una canción a mi mamá y otra a mi abuela. Cuando canto, me escucha y me dice: “Ah, caray, ¿desde cuándo cantas?”. Sin preguntarme me dijo que me iba a manejar, a hacer un disco y que me iba a lanzar como cantante. Ahí empezamos con toda la aventura, a escoger canciones, arreglos. Obviamente me enseñó a cantar, a moverme, a hablar, a diseñar un traje de charro.



¿Es cierto que hay problemas entre tu papá y tú porque tu abuelo es tu manager?

No. La gente ha malinterpretado que hay problemas porque yo he dicho que mi abuelo es el que prácticamente dijo: “Yo te descubrí, eres mi proyecto” y me preguntan qué ha aportado mi papá. Mi abuelo es muy territorial y en ese sentido no deja que nadie meta mano. Cuando mi papá intenta dar algo, no lo deja. Obviamente es como de juego que le dice mi abuelo: “¿Quién lo está manejando, tú yo yo?”, pero cada consejo que nos da mi papá lo tomamos de buena manera y mi abuelo se deja llevar por mi papá.



¿Hay rivalidad entre los Fernández por dedicarse a lo mismo?

Al contrario. Siempre vemos el tema de apoyarnos el uno al otro. A mi papá siempre lo voy a apoyar. Él incluso está muy contento de que me lancé. Me llegan canciones, se las enseño a mi papá y me dice: “Me gustó mucho” y le digo que la cante. Nos estamos llevando muy bien en eso.



¿Te gustaría hacer duetos con ellos dos?

Hasta hace poco platicamos el tema de hacer algo con mi papá y mi abuelo, y salió un proyecto a la mesa que sería hacer algo los tres juntos. Sólo está el proyecto, falta armarlo.



¿Tu abuelo te ha regalado algo de su vestuario?

Sí, desde trajes de charro que he tenido que adaptar para que me queden, hasta por ejemplo botonaduras, hebillas, hasta premios con un significado invaluable.



¿Ya te estás acostumbrando a los piropos de las chicas?

La verdad es que ese tipo de comentarios siempre son inyección de felicidad. Mucha gente no sabe, pero al principio, a excepción de mi abuelo que no conoce otro tipo de música, nadie quería que cantara ranchero. Me decían que era mala idea, que ahorita iba en picada ese género. A mí no me importó porque es lo que me gusta cantar. El sencillo “Te amaré” estuvo en primer lugar a nivel nacional durante dos semanas consecutivas y la última canción que había estado en primer lugar del mismo género había sido “Estos celos” de mi abuelo. Fue un buen gran logro y estoy muy contento con la respuesta de la gente. Mucha gente o dice: “Qué fácil. Por ser nieto de Vicente e hijo de Alejandro, ya la tienes hecha” y la otra mitad dice, “Qué difícil”. Yo lo veo como un simple reflector en el que la gente te va a ver con una expectativa mucho más alta de lo normal, pero al final del día, el artista se hace exitoso por la gente.