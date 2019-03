De la forma más atrevida, Kylie Jenner lleva la tendencia de temporada







20/03/2019 - 16:58:32

Quien.- Luego de pasar algunas semanas complicadas tras el escándalo que protagonizaron su ex cuñado Tristan Thompson y su mejor amiga Jordyn Woods , ahora todo parece indicar que Kylie Jenner se encuentra más tranquila y una prueba de ello es una foto que compartió en sus redes y que dejo a sus seguidores con la boca abierta.



En la imagen publicada en Instagram se puede ver a la empresaria de 21 años usando un vestido blanco en transparencias que deja al descubierto su ropa interior color neón. Para complementar el look usó un rompevientos del mismo color y un mini bolso, hasta el momento esta foto ha conseguido 4.8 millones de likes y cerca de 50 mil comentarios. Además, de acuerdo con el diario Daily Mail la noche de este martes Kylie salió de fiesta con sus amigos.





No obstante, esto no fue lo único que llamó la atención y es que hace unos días circuló en el portal TMZ el rumor de que Kylie y Travis Scott estaban pasando por una crisis luego de que supuestamente ella encontrara algunas pruebas de infidelidad en el teléfono celular de su novio y padre de su hija, pero esta imagen ha venido a romper con esa teoría ya que el rapero también quedó fascinado con el outfit de la menor del clan Kardashian y así lo demostró con un emoji con ojitos de corazón.





Después de tantos momentos complicados tanto en su relación amorosa con Travis, como el triángulo amoroso en el que se vieron involucradas su hermana, Khloé Kardashian y su mejor amiga, Jordyn ahora todo parece indicar que Kylie está en busca de nuevos amigos y es que la empresaria apareció en un video junto al youtuber David Dobrik haciendo bromas en una especie de car pool.



En una parte de los videos es posible ver a la joven de 21 años y a su amiga Stassi Karanikolaou detenerse en el estacionamiento del centro comercial para preguntar a la gente qué es lo que realmente piensa de ella, mientras que Kylie se encontraba escondida en la parte trasera del coche y en algún momento salió para sorprender a las personas.