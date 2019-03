Paulina Rubio y yo pudimos haber sido mejores amigos: Jerry Bazúa







20/03/2019 - 16:54:26

Quien.- Hace unos días, durante un Facebook Live con Jerry Bazúa nos habló sobre “Mojado”, su nuevo disco, pero no fue el único tema. El cantante, quien saltó a la fama gracias al programa La voz... México, también contestó preguntas de nuestros seguidores sobre su vida personal, su separación de Paulina Rubio y de su nueva pareja, a quien llama cariñosamente “Trompudita”.



¿Cómo es tu relación actual con Paulina Rubio?

Bien, muy neutra. Es como una pista de avión; ni sube ni baja, todo está plano.





¿Cómo ha sido tu reencuentro con tu hijo Eros, después de casi cuatro meses de no poder verlo?

Él se quiere ir conmigo, con eso te digo todo. Cada vez que estoy con él, él quiere estar conmigo, no quiere que lo deje. Ahí es como un sentimiento encontrado. Imagínate, dejar a tu hijo y que él te diga que no, es como un sentimiento encontrado. Es muy complicado.



Si pudieras regresar en el tiempo, ¿volverías con Paulina Rubio?

Lo que pasó ya pasó y quién sabe. Igual y pudimos haber sido buenos cuates, pero eso no existe. Me siento honrado de haber podido compartir cuatro años y medio de nuestras vidas juntos y en muchas cosas creo que nos enriquecimos y nos fortalecimos los dos. Creo que es lo más importante. No me arrepiento de nada.



¿Al menos harías un dueto con Paulina?





¿Qué tan buena onda es como ex?

No tengo mucha comunicación con ella, sinceramente.



¿Por qué terminaste con Paulina?

Por la diferencia de edades, de mentalidades y muchas diferencias. Yo creo que por eso se acaban las relaciones.



¿Qué experiencia te dejó haber tenido una relación con una estrella como ella?

Mucho aprendizaje, también de la música y relaciones dentro de lo que cabe. No era súper social. La experiencia de vivir, sobre todo en pareja. Profesionalmente no fue como que hiciéramos muchas cosas. De hecho, la canción “Ya no canto ni bailo contigo” ella la grabó primero que yo. A ella le gustaba mucho esa canción.



¿Qué nos puedes decir de la pensión de tu hijo Eros?

Qué temas tan interesantes… Las cosas están muy bien. Estamos llegando a un acuerdo y no puedo comentar más porque son cosas legales.



¿Cuál de las canciones que has cantado te ha gustado más?

Las que más me gustan son mis canciones porque tienen parte de mi vida. Me gusta mucho “Sabes”, que habla de mi relación personal que tuve con Paulina y que habla de una entrega personal, una declaración de amor de pareja.



El tema Paulina te marcó…

Imagínate, tengo un hijo. Siempre he sido muy intenso en el amor.

El romance de la pareja va viento en popa.





¿Quieres tener más hijos?

Fíjate que por el momento no. Estoy muy contento con mis tres hijos.También es una realización porque soy papá joven, que eso no todo mundo lo puede ser. Soy papá desde muy chavo, desde los 19, 20 años, entonces, por ejemplo mi hijo ya va a cumplir 15 años.



¿No te hace falta la niña?

No, pero ya he tenido varias (risas).



¿Tienes novia?

Sí, la “Trompudita”. Algún día van a saber por qué le digo “La trompuda”.



¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida personal?

Muy bien, sin tantas limitaciones. Se tornó mucho mi vida personal a estar con alguien y muchos medios tampoco nos ayudaron a que se vieran otras cosas. Cada quien va por su hueso y yo voy por el mío. Me siento muy en paz porque soy yo, porque siempre he sido yo y siempre seré yo y al final de cuentas es parte de la historia, es parte de mi pasado, pero ahora estoy viviendo el presente. Me siento muy feliz, muy en paz, presenté a mi novia y también a la gente le dio gusto y hubo buenos comentarios y malos. Me siento muy tranquilo y muy feliz porque convivo mucho con ella muy bien. Entonces caduco llega alguien a veces es para sanar tu vida y siento que éste fue el momento. Llegó para sanarme y para estar bien y la verdad es que me siento muy Gerardo, muy yo, sin tener que esperar a que te digan qué sí y qué no.



¿Te volverías a casar?

Me he casado solamente una vez; nunca me he casado por la iglesia.



¿Cuáles son tus planes?

En verano voy a presentarme por primera vez en España en la feria de Boadilla, con un mariachi y 100 por ciento mexicano. Nos vamos a mediados de julio. Es un concierto aproximadamente de una hora y media.