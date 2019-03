AEV: Denuncias de corrupción salpican a 3 oficinas regionales







20/03/2019 - 12:39:59

Correo del Sur.- La sombra de la corrupción que ha cubierto al ex director departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Chuquisaca, Irineo Condori, ahora salpica también a otros funcionarios de esa oficina y de las regionales de Tarija y Potosí.



En un audio al que accedió CORREO DEL SUR, Rolando R., quien se presenta como el denunciante en los casos de presunta corrupción en los que habría incurrido Condori, señala durante una llamada telefónica al director nacional de la AEV, Gonzalo Rodríguez, a varios empleados de la AEV en Sucre, Tarija y Potosí.



En esa grabación, de 13 minutos y 23 segundos, se escucha que en la oficina de Chuquisaca hay funcionarios que por las adjudicaciones de proyectos cobraban un 2 o 3% para ellos mientras que un 7% iba para Condori. “Aquí en Sucre (…) con las inspectorías todo ya está distribuido (…) son técnicos operadores: a nosotros nos corresponde el 3%, 2%, al Irineo (Condori) el 7%. Así de institucionalizada está la corrupción”, dice Rolando R.



El denunciante asegura que se contactó con el presidente Evo Morales y con el ministro de Justicia, Héctor Arce, para revelarles los supuestos actos de corrupción. “Nunca íbamos a tener obra porque toda la Agencia de aquí son corruptos (…) Y yo se los digo en su cara, hay pruebas contundentes”, afirma en el audio y, más adelante: “…todo el mundo compra, compra (proyectos) y al final he tenido que quejarme al presidente Evo Morales…”.



“Los mismos delincuentes son en Tarija”, remarca, “yo en Tarija he presentado 25 proyectos”. Ante una consulta de Rodríguez, acepta que “a mí no me han cobrado (coima, en aquel departamento), pero mis compañeros, las empresas nunca se van a animar a denunciar… porque tienen miedo de perder trabajo”. Luego sostiene que, en Chuquisaca, Condori le pidió dinero y que él después le exigió que se lo devuelva.



Ante sus denuncias, Rodríguez en un determinado momento le contesta que “debería mandar a Transparencia (…) no debería callar, usted debería decir, ¿para qué ha dado plata, a ver? (…) No debía usted dar plata a nadie”. Pero Rolando R. le aclara entonces: “…si no das plata, no te dan obra”.



El denunciante menciona nombres de funcionarios de Sucre y de Potosí, hasta de una empresa, presuntamente involucrados en corrupción. Rodríguez le agradece y le dice que “he tomado nota de los datos y vamos a tomar medidas (…) hay que poner un alto”.



La semana pasada se destaparon varios casos de corrupción que involucran al ex director Condori. La investigación del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCV) encontró 20 documentos en la casa del sindicado, de los que 18 corresponden a recibos de préstamos donde la ex autoridad figura como prestataria y otras personas como prestamistas. Curiosamente, los acreedores tienen adjudicaciones que están a nombre de las mismas empresas.



El sábado, Condori fue enviado a la cárcel preventivamente por supuesta extorsión, concusión, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, todos calificados como delitos de corrupción.



Antecedente



En julio del año pasado se denunció un presunto caso de corrupción en el que la dueña de una empresa era la madre de un funcionario que trabajaba en la AEV de Chuquisaca. Esa firma dotó de materiales de construcción y asistencia técnica para los beneficiarios.



En ese entonces, Condori aseguró que no había recibido ninguna denuncia y dijo desconocer que hubiera algún tipo de relación familiar con uno de sus funcionarios.