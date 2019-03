Jhasmany reivindica sus métodos de trabajo y critica a la justicia







Los Tiempos.- Jhasmany T. L., conocido como el "Abogado del Diablo", reinvindicó la mañana de este miércoles los métodos mediante los cuales propiciaba el pago de deudas y los calificó como más rápidos que la justicia civil. El jurista no negó ninguna de las acusaciones en los casos de cobros irregulares y violentos, pero aseguró que todas estas acciones las hizo a titulo personal, sin la participación de terceros.



"Es una linda forma de robarte el pedirte prestado", declaró Jhasmany T. L. en una de sus primeras comparecencias frente a la prensa, luego de que se revelarán varios casos en los que sometió a torturas a algunas personas para extorsionarlas y exigir pagos de deudas.

"Lastimosamente, los procesos civiles para el cobro de dinero no tienen buen término (...) como no hay cárcel por deudas, estos quedan impunes", complementó.



Aunque el abogado dijo que no justifica sus actos, manifestó que la justicia tiene falencias y dejó entender que él intentaba, "tal vez de manera errada", reparar estos vacíos.



"No me justifico, pero debería hacerse algo desde esa perspectiva. Hay más gente sinvergüenza en las calles, que supuestos antisociales en el penal. Quien te roba se expone a una condena de 10 años, pero este caballero le ha quitado dinero al señor R. durante más de dos años", protestó.



Además, Jhasmany se mostró confiado en la efectividad de su "trabajo" e inclusó lo calificó como superior al de la justicia. "Malo el método, bueno el método, pero más rápido que un juicio civil por cobro de dinero, porque le ha pagado en dos días lo que no le ha dado la gana de pagar en dos años", argumentó.



"Una persona debe aprender que ciertas conductas tienen consecuencias", remató con convicción Jhasmany.



No obstante, Jhasmany no se refirió al caso en el que se lo acusa de haber secuestrado, torturado y obligado a un mecánico a firmar un documento por la devolución de un anticrético de 20 mil dólares, supuestamente, sin que la víctima recibiera ni un solo centavo.



Organización criminal

Por otra parte, Jhasmany T. L dijo que todas sus acciones fueron personales y que todos aquellos que se presume participaron de las torturas son solo "mirones".



"Sí, puedo negar ser el líder de una organización criminal. Asumo mi responsabilidad, como está en el video, de manera individual, independiente". "Si yo hago algo y tú estás presente, pero no participas, ¿eres miembro de una organización criminal?", cuestionó a los reporteros y reiteró que en el momento del cobro hay "algunas personas que están de mirones".



Asimismo, Jhasmany reveló que una de las víctimas, luego de sufrir las vejaciones lo contactó para realizar cobros a otras dos personas, aunque no detalló si estos fueron efectuados con el mismo modus operandi.



"Al final, después de que el señor devuelve el dinero, me pide que vaya y cobre otro dinero. Es que le ha resultado muy efectivo".



Familia

Sobre el proceso iniciado en contra de su esposa, Jhasmany cree que se está afectando la integridad de su familia.



"Jamás mi esposa ha sabido o ha participado de mi trabajo, jamás", dijo en repetidas ocasiones. "Soy responsable de mis actos, de como manejo mis casos, mi oficina y mi profesión, pero mi esposa jamás ha tenido conocimiento".



Respecto a la denuncia de su padre sobre agresiones que habría sufrido por parte del abogado, aseguró que nunca negó que haya tomado acciones contra él y que lo hizo porque se encontraba "muy dolido" por cómo había tratado a su madre antes de su muerte.



"Lo que he hecho contra mi papá es un reclamo directo, tampoco lo he negado, por el abandono y el engaño que ha hecho con mi madre. No es posible que un hombre le jure amor eterno por 35 años a su esposa y luego la deje morir porque ha envejecido, se ha enfermado y, posteriormente, se case, ni a un año del fallecimiento", contó visiblemente afectado.