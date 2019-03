Pese a fenómenos naturales no habrá déficit de alimentos en Bolivia: Cocarico





20/03/2019 - 12:08:45

La Paz, (ABI).- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó el miércoles que la afectación por los desastres naturales a la producción es "mínima" y descartó déficit de alimentos en Bolivia.



"Yo quiero decirle a la población, que si bien hay afectaciones cerca de 30.000 hectáreas reportadas como siniestradas hasta ahora es mínima, aproximadamente con unos 60 municipios que tienen afectación, no vamos a tener déficit alimentario en el país", dijo a los periodistas.



Cocarico indicó que las más de 30.000 hectáreas de cultivos reportadas como siniestradas "no son significativas" en comparación con las hectáreas que se producen en el país y que son 3,6 millones.



Según el ministro la "fortaleza" del sistema productivo en diferentes regiones del país garantiza el abastecimiento de alimentos.



No obstante, Cocarico informó que se reportó más afectación en el rubro de frutas, seguido por hortalizas, tubérculos y otros.



"Las frutas en el trópico de Cochabamba son lo más sensible porque no se tiene recuperación inmediata en la próxima campaña, suele tardar tres años mínimo, para la recuperación en la capacidad de producción en nuestros frutales", agregó.