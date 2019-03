Candidata presidencial de Guatemala con orden de captura







20/03/2019 - 11:10:29

La Hora.gt.- El juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a petición del Ministerio Público (MP) ordenó la captura de la exfiscal general Thelma Aldana, según un documento que circuló en medios de comunicación, pese a que el caso estaba en reserva. Minutos después trascendió que Aldana fue inscrita como presidenciable, lo que le da inmunidad como candidata.



El fiscal Melvin Medina, de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP solicitó ayer al juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal que el caso se declarara en reserva, razón por la cual no se han podido obtener detalles de la denuncia en contra de Aldana.



Varios medios de comunicación compartieron una fotografía fechada el 18 de marzo, donde el MP solicita la captura de Aldana.



Según ese documento, la orden de detención es por los delitos de: peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.



De acuerdo con la PNC, la orden de detención ingresó el 18 de marzo a las 15:30



ALDANA INSCRITA COMO PRESIDENCIABLE



Minutos después de que se conociera que Aldana tenía una orden de captura también se conoció que fue inscrita como presidenciable del partido Semilla, lo que le da inmunidad.



Casi al mismo tiempo Aldana escribió en su cuenta de Twitter el slogan que ha usado Semilla en las últimas semanas “EsTamos listos”. Luego confirmó que fue inscrita junto a su vicepresidenciable, Jonathan Menkos.



RC NOTIFICA INSCRIPCIÓN DE BINOMIO A SEMILLA



El Registro de Ciudadanos señaló en la notificación de la inscripción del binomio presidencial Movimiento Semilla que tras analizar el expediente pudo establecer que el sustento jurídico de la Contraloría General de Cuentas que argumentó que la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, extendida a Aldana, conocida como “finiquito” quedó sin efecto “no es aplicable toda vez que consta en el expediente, existe un vigente amparo provisional que suspende todos los efectos de la denuncia penal, información que se omitió en el informe rendido por el subcontralor de Probidad, Felipe Fernando Fernández”.



Según el Registro, la constancia de Aldana fue extendida en el plazo señalado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo que fue verificado en el portal de la Contraloría.



La validez del finiquito para no inscribir a Aldana fue uno de los argumentos que esgrimieron diputados de la oposición en una citación con el contralor en funciones, Fernando Fernández, la semana pasada.



La UNE le pidió al contralor informarle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Registro de Ciudadanos (RC) que el finiquito de Aldana ya no tenía efecto. La petición fue atendida por Fernández.



La notificación al secretario general de Semilla, Samuel Pérez, se realizó a las 15 horas de esta tarde.



ALDANA SE ENCUENTRA FUERA DEL PAÍS



De acuerdo con comunicación social del partido político, Movimiento Semilla, Aldana se encuentra fuera del país. Desde ayer se rumoró que la exfiscal General se encontraba fuera de Guatemala y circularon fotografías del candidato vicepresidencial del partido, Jonathan Menkos, sin embargo, no se había confirmado dicho extremo.