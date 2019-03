José Guerra: La inflación llegará a su final con el proyecto Plan País







20/03/2019 - 11:04:49

El Nacional.- José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó este miércoles que la inflación en Venezuela se acabará gracias al proyecto Plan País que ejecutará el Parlamento.



"La inflación llegará a su final con el proyecto que estamos construyendo nosotros, el Plan País", aseguró Guerra en una entrevista con Shirley Varnagy.



El parlamentario añadió que Venezuela está rompiendo todos los récords universales en materia económica, debido al mal manejo en este sector.



"La banca en lo que va del mes de marzo no ha dado ni un crédito. Está absolutamente muerta en su función de intermediación", acotó.



Explicó que cuando informan que una ciudad es la más barata del mundo es porque tiene los salarios más bajos del globo, en referencia al artículo en The Economist que señala que Caracas está entre las 10 ciudades más baratas del mundo.



"Cuando una ciudad es extremadamente barata para los extranjeros, esa ciudad debería atraer muchos turistas, y no es el caso", añadió el político.



El Plan País reúne iniciativas de especialistas en áreas como finanzas, economía, servicios públicos, agricultura, cámaras de profesionales, gremios, sindicatos, universidades, organizaciones religiosas y partidos políticos de oposición que se unieron alrededor de una idea para recuperar Venezuela y solucionar los graves problemas que atraviesa el país.



La primera parte del "Plan País, el día después” plantea acuerdos en petróleo, crisis humanitaria y economía.