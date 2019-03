Esposa de Juan Guaidó se reunió con la Primera Dama de Chile: llama a defender la democracia sin ambigüedades







20/03/2019 - 11:03:27

La Tercera.- Este miércoles, la primera dama Cecilia Morel recibió en el Palacio de La Moneda a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana y autoproclamado mandatario encargado de ese país que se encuentra de visita en Santiago.



La cita -en la que también participaron otras figuras como la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberhe, timonel del partido, y la representante diplomática de Guaidó, Guarequena Gutiérrez- ha sido leída como una señal de que Morel está tomando un rol activo en la causa venezolana.



“El gobierno de Chile Vamos, encabezado por Sebastián Piñera, ha entregado un apoyo irrestricto, claro sin ambigüedades para el proceso de recuperación de la democracia y las libertades en Venezuela”, sostuvo Morel a la salida del encuentro.



La primera dama sostuvo que “es un deber moral para todos los países democráticos apoyar en este proceso a nuestro pueblo hermano de Venezuela. No están los tiempos para ambigüedades, no podemos irnos con palabras y eufemismo. En Venezuela ya hay una dictadura. No se respetan los derechos civiles, ni tampoco los derechos humanos”.



Morel además aseguró que “la mayoría de los chilenos apoyan el proceso de recuperación de la democracia y las libertades de Venezuela”.



Rosales agradeció al gobierno de Chile por el recibimiento y las oportunidades que el país les ha brindado a sus compatriotas. “Venezuela está comprometida con la lucha de la libertad y la democracia. Chile es un ejemplo de libertad, de democracia, de oportunidades”.



“No permitamos que alguien juegue con la libertad y con la democracia. Nunca permitamos que un discurso lleno de odio, de resentimiento, de sed de venganza, sea el que gobierne una nación porque solamente trae tragedias”, agregó la primera dama encargada.



Rosales también se refirió a la postura de algunos partidos de la oposición chilena que no condenan el régimen de Maduro: “La democracia no tiene distingo político. Los derechos humanos no tienen distingo político. El caso de Venezuela es un caso de humanidad”, aseguró.



En esta línea la primera dama, Cecilia Morel, llamó a estas colectividades a “ser consecuentes”. “Cuando defendamos los valores de la democracia y la libertad sea desde la posición de uno como gobierno o de oposición, desde Chile u otro país. Estamos en el Siglo XXI. Ya el siglo pasado fue marcado por dictaduras en muchos lugares de mundo”. Y agregó: “En el siglo XXI no podemos tapar el sol con un dedo”.